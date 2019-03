La Juventus è caduta ma in Italia le squadre imbattute sono ben 60. E 4 club hanno solo vinto

L'ultimo weekend andato in archivio e passato agli annali come la "caduta delle due Juve". Se in Serie A la formazione di Massimiliano Allegri ha perso la sua imbattibilità in campionato nel 2-0 di Marassi contro il Genoa - con firme di Stefano Sturaro e Goran Pandev -, nel girone C di Serie C, primo disco rosso anche per la Juve Stabia, arresasi 1-0 al "Massimino" di Catania grazie al rigore trasformato all'11' da una vecchia conoscenza della Serie A come Francesco Lodi.

La "caduta delle due Juve" e la carica delle 60 imbattibili

E ora? Quante squadre, in Italia, possono vantare, a fine marzo lo status di "squadra invincibile"? Per una volta, il numero è tondo tondo: 60. Tuttavia, per iniziare a conteggiarle, occorre scendere parecchio di categoria, partendo dall'Eccellenza, che in tutto lo Stivale ne annovera 2. Sono 4, invece, le formazioni imbattute nei campionati di Promozione, 7 in quelli di Prima Categoria, 22 in Seconda e, infine, 25 in Terza. Aneddoti e sfizi per gli appassionati di statistiche (e non solo) non mancano.

Quattro squadre da percorso netto tra Seconda e Terza Categoria

Partendo dai campetti impolverati dalle ultime due serie federali, spiccano le straordinarie imprese di 4 formazioni non solo imbattute ma che, sino a questo periodo di stagione, hanno conosciuto esclusivamente la vittoria. Si va da nord a sud, senza distinzioni geografiche. In Terza se ne contano 3: l'altoatesina Tschermes-Marling Fussball (9 successi), i bergamaschi del Clusone (19 partite, 19 hurrà) e i catanesi (di Santa Venerina) del Guardia Calcio con un percorso "immacolato" di 17 trionfi. Gli ultimi due club citati hanno già staccato il pass per la Seconda, in cui, invece, spiccano i lucani del Real Balvano, protagonisti di 14 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte. Un incredibile ruolino valso, proprio nell'ultimo fine settimana, la promozione matematica in Prima.

Perdifumo e Audace come Genoa e Catania

Nelle categorie dilettantistiche c'è chi, nell'ultimo weekend, ha recitato la parte di Genoa e Catania, sgambettando squadre fino a quel punto imbattute o dal percorso netto. Due, in questo senso, le "favole" più belle del nostro calcio di provincia: nel girone E della Terza di Salerno, un indomito Perdifumo ha bloccato sullo 0-0 la capolista San Marco Agropoli, protagonista di 17 vittorie su altrettanti incontri disputati. Nel girone parmense, l'impresa è stata del fanalino Audace, che grazie alle reti di Andrea Cassol e Alessandro Gerbi, ha costretto per la prima volta alla sconfitta la capolista Bedoniese.

In Eccellenza la favola molisana del Vastogirardi

Salendo di categoria, c'è chi vuole riscrivere la storia e chi tornare grandi in un modo o nell'altro. In Eccellenza, troviamo la Correggese: 21 vittorie, 7 pareggi, capolista nel Girone A dell’Eccellenza Emilia Romagna, +17 sulla seconda classificata (il Rolo), 64 gol fatti e 20 subiti. Il bomber - segnatevi questo nome perché se ne risentirà parlare presto nel professionismo - è il l'ala sinistra panamense Luis Angel Carrasco, cresciuto nel Chievo e autore di 16 reti. In rosa, anche l'esperto attaccante marocchino ex Catania, Muolay Hicham Miftah (bomber da oltre 160 gol in carriera). Arriva dal Molise la sorpresa di turno: l'Asd Vastogirardi, espressione calcistica dell'omonimo comune che, in provincia di Isernia, conta appena 687 abitanti. Inutile dire che la D è un vero e proprio sogno per questa piccola realtà, capace - per giunta da neopromossa - di impressionare con 21 successi e 3 pareggi: +15 sull'inseguitrice Bojano, 93 gol fatti e 12 subiti, trascinata da bomber Franco Calcagno, 31 anni, dal settore giovanile del Perugia a cannoniere immarcabile tra i dilettanti. Uno che in Eccellenza si attesta sempre tra i 25 e i 30 gol stagionali.

Un ex Inter e Udinese allenatore-giocatore in Prima Categoria

Si diceva di chi vuol tornare grande: se nella Promozione veneta c'è la capolista (del girone D) Portogruaro e il suo recente passato in Serie D da difendere, in Prima categoria piemontese, il Venaria Reale è letteralmente dilagante: 21 vittorie, 3 pareggi, 68 gol fatti e appena 14 subiti. Questo anche grazie all'allenatore-giocatore Giovanni Pasquale. Sì, proprio lui, l'ex Inter e Udinese, che in Europa League, proprio con i bianconeri friulani, ha segnato anche un gol al Liverpool e per giunta ad Anfield, in quella storica vittoria (datata 4 ottobre 2012) dei bianconeri per 3 a 2.

Terzino classe 1982 (l'Inter lo individuò, all'epoca, negli Allievi della Pro Vercelli), Pasquale si era fermato nella stagione 2016-2017, facendo presagire l'ipotesi del ritiro. E' "ricomparso" nella squadra del suo paese natale nell'estate 2017: oggi dirige gli arancioverdi dal campo, in cui ha segnato due reti. Obiettivo: la riconquista della Promozione, persa con la retrocessione dell'anno scorso. Ma non è l'unico ex professionista nel club dei Cervotti della Reggi: in rosa, anche il centrocampista ex Pavia e Pro Vercelli (in Serie C2) Alessandro Parente, centrocampista classe 1981 cresciuto nelle giovanili di Juventus e Torino.

Le "invincibili" di Eccellenza

Le "invincibili" di Promozione

Le "invincibili" di Prima Categoria

Le "invincibili" di Seconda Categoria

Le "invincibili" di Terza Categoria

