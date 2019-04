La Juventus femminile travolge Tavagnacco e torna in testa al campionato

Dominio Juve nel posticipo domenicale di Serie A contro il Tavagnacco: le bianconere segnano cinque reti contro le friulane e si riportano al comando della classifica con 53 punti. A Vinovo arrivano tre gol nei primi 45’: Galli sblocca il risultato all’11’ con un tiro morbido davanti al portiere avversario, mentre Aluko, su azione, trova il suo dodicesimo e tredicesimo centro in campionato e porta le compagne sul parziale di 3-0 prima dell’intervallo. L’attaccante inglese ex Chelsea ora è terza nella classifica marcatori dietro alle rossonere Sabatino, a 17 reti, e Giacinti, a 21. Nella ripresa arriva prima il cartellino rosso per il portiere del Tavagnacco Buhigas, che al 63’ interviene con le mani fuori dall’area sul tentativo di pallonetto di Girelli, e poi altre due reti delle padrone di casa, entrambe firmate proprio da Girelli (ora a quota 12 nel torneo). La prima su punizione e la seconda su assist di Bonansea, che al 91’ serve bene la compagna in mezzo all’area per il 5-0 finale.

A novanta minuti dal termine del campionato, le piemontesi sono di nuovo prime con un vantaggio di un punto sulla Fiorentina di Antonio Cincotta (52) e due sul Milan di Carolina Morace (51), che affronteranno nella semifinale di ritorno di Coppa Italia mercoledì. L’assegnazione del titolo si deciderà dunque nell’ultimo turno di Serie A, che vedrà le campionesse d’Italia in carica impegnate sul campo dell’Hellas Verona, mentre le viola e le rossonere ospiteranno Roma e Chievo Verona Valpo.