La Juventus femminile vince lo Scudetto, la Fiorentina va in Champions League

Si chiude il campionato di calcio femminile di Serie A 2019 ed è la Juventus di Rita Guarino a festeggiare la vittoria dello Scudetto numero 2 grazie al successo 3-0 allo stadio “Olivieri” di Verona contro l’Hellas. Dovevano vincere per essere sicure del titolo le bianconere e così è stato. Le reti firmate dalla svedese Petronella Ekroth al 32′, da Cristiana Girelli al 55′ e dalla nigeriana naturalizzata britannica Eniola Aluko al 68′ hanno permesso alla Vecchia Signora di fregiarsi del trionfo. Un successo meritato quello della compagine di Torino che così si conferma in vetta al torneo nazionale, avendo in mente di chiudere in bellezza la stagione nella Finale di Coppa Italia 2019 contro la Fiorentina (28 aprile al Tardini di Parma).

La Viola ha fatto il suo, vincendo al “Gino Bozzi” di Firenze 2-1 contro la Roma, già matematicamente quarta. Le calciatrici allenate da Antonio Cincotta si sono imposte grazie alle reti di Ilaria Mauro al 32′ e di Valery Vigilucci su rigore al 91′. La marcatura del momentaneo pareggio giallorosso era stata di Luisa Pugnali al 43′. Con questo risultato le gigliate giungono seconde ad una lunghezza dalla Juve, ottenendo la qualificazione alla prossima Champions League. Niente da fare per il Milan di Carolina Morace (terzo posto in graduatoria). Le rossonere sono state sconfitte in casa dal Chievo Verona Valpo di Emiliano Bonazzoli: 2-1 il riscontro in favore delle clivensi grazie alle realizzazioni di Valeria Pirone al 49′ e di Stefania Tarenzi al 67′. All’84’ il gol che ha accorciato le distanze è stato di Lisa Alborghetti. Compagine meneghina che ha sofferto molto le assenze di Valentina Giacinti (capocannoniere del torneo con 21 reti) e della portoghese Mónica Mendes. Grazie a questo risultato, la squadra di Bonazzoli riesce a salvarsi, visto il ko interno del Pink Bari contro l’Atalanta Mozzanica 3-2. La doppietta di Kelly e la marcatura di Pellegrinelli hanno reso vane le segnature di Lazaro e di Piro e dunque per le pugliesi c’è la retrocessione in Serie B. Quest’ultimo turno si completerà con i match delle 15.00 tra Sassuolo-Orobica e tra Tavagnacco-Florentia che poco hanno da dire ai fini del risultato finale.

Risultati dell'ultima giornata

Verona-Juventus 0-3

Bari-Atalanta 2-3

Fiorentina-Roma 2-1

Milan-ChievoVerona Valpo 1-2

Sassuolo-Orobica alle 15.00

Tavagnacco-Florentia alle 15.00

CLASSIFICA SERIE A