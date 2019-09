La Juventus ritrova Cristiano Ronaldo in vista della SPAL, Alex Sandro a rischio

La Juventus ritrova Cristiano Ronaldo. Il fuoriclasse portoghese è tornato regolarmente ad allenarsi dopo il fastidio all'adduttore che gli ha impedito di scendere in campo a Brescia e sarà a disposizione per l'impegno casalingo di sabato alle 15 con la SPAL. Dopo il riscaldamento, i bianconeri si sono dedicati a esercizi di tattica per poi concludere con la partitella.

Assente Alex Sandro per motivi familiari: il brasiliano, unico terzino di ruolo a disposizione vista l'indisponibilità di De Sciglio e Danilo, è in dubbio per la sfida con gli emiliani. La squadra tornerà ad allenarsi domani pomeriggio per l'ultima seduta prima del match.