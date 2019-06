Che il Sassuolo e la Juventus siano società amiche sul mercato, lo sanno anche i muri. E così, dopo altre operazioni condotte nel recente passato, i due club ne portano a termine un'altra: a Torino si prepara a sbarcare Merih Demiral, centrale turco che ha fatto una buona impressione un po' a tutti nei pochi mesi trascorsi in Serie A da gennaio a oggi e che si è guadagnato le attenzioni da parte dei campioni d'Italia.

Atletico Madrid respinto al mittente

L'accordo tra Juventus e Sassuolo era stato apparecchiato da qualche settimana. E, secondo 'Sky', è finalmente giunto a una conclusione positiva. Nelle casse dei neroverdi pioveranno 15 milioni di euro, 8 in più rispetto a quelli sborsati a gennaio per strappare Demiral all'Alanyaspor: un affare niente male. Dettaglio: proprio la Juve era stata co-protagonista dell'operazione durante il mercato invernale. E anche per questo il Sassuolo ha mantenuto la parola data ai bianconeri, che avevano strappato un'opzione d'acquisto e non si sono fatti intimorire nemmeno da un tentativo di inserimento in extremis da parte dell'Atletico Madrid, pronto a mettere sul piatto 25 milioni.

Demiral in recupero su Mertens - Sassuolo-Napoli - Serie A 2018/2019 - Getty ImagesGetty Images

Un'opzione in più in difesa

Demiral, come detto, dovrebbe rimanere nella rosa della Juventus a prescindere da chi sarà il nuovo allenatore. Negli scorsi giorni si era vociferato della possibilità di lasciarlo "parcheggiato" al Sassuolo per un'altra annata, ma il turco pare pronto al grande salto. Come dimostrano anche le assidue convocazioni ricevute dalla propria nazionale, con la quale si prepara a sfidare Francia e Islanda per le qualificazioni ai prossimi Europei. In attesa di capire come sarà ridisegnato il roster dei campioni d'Italia dopo il probabile arrivo in panchina di Maurizio Sarri, Demiral è pronto: a battagliare per un posto al sole al centro della retroguardia, assieme ai vari Bonucci, Chiellini e Rugani, nella prossima stagione ci sarà anche lui.