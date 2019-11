Alla Lazio serviva una vittoria contro il Cluj per rimanere in corsa e una vittoria è arrivata: i biancocelesti battono 1-0 i rumeni all'Olimpico e tengono accesa una fiammella di speranza per qualificarsi ai sedicesimi di Europa League. Il destino, però, non è interamente nelle mani della squadra di Simone Inzaghi, che dovrà innanzitutto vincere in casa del Rennes all'ultima giornata e sperare inoltre che il Celtic faccia lo stesso in Romania contro il Cluj. Qualsiasi altra combinazione di risultati comporterebbe l'eliminazione della Lazio.

La Lazio si qualifica ai sedicesimi di Europa League se...

Batte il Rennes e il Celtic batte il Cluj

La classifica del Girone E a una giornata dalla fine

Squadra Punti Differenza reti Celtic * 13 +6 Cluj 9 0 Lazio 6 -1 Rennes 1 -5

* già aritmeticamente qualificato ai sedicesimi di finale

Agganciando il Cluj al secondo posto la Lazio sarebbe certa di passare ai sedicesimi di finale in virtù del maggior numero di reti segnate in trasferta nei due confronti diretti contro la formazione rumena. I capitolini hanno infatti perso 2-1 all'andata e si sono imposti 1-0 al ritorno. Bisogna sperare, però, che il già qualificato Celtic faccia l'impresa su un campo - quello del Cluj - tutt'altro che semplice.

Il calendario

6a giornata, 12 dicembre 2019, ore 18.55: Rennes-Lazio | Cluj-Celtic

Arrivo a pari punti: chi passa il turno? I criteri per sciogliere ogni dubbio

Risultati negli scontri diretti

Differenza reti negli scontri diretti

Gol segnati negli scontri diretti

Gol segnati fuori casa negli scontri diretti

Differenza reti generale

Gol segnati totali