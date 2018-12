La moviola della 18esima giornata: giusto annullare il gol a Bonucci, manca un rigore alla Lazio

I principali casi da moviola delle gare odierne valide per la 18/a giornata di Serie A.

Frosinone-Milan 0-0 (arbitro Guida)

Al 16' il tiro di Ghiglione finisce sul petto e non sul braccio di Bakayoko. Giusto lasciar correre. Al 37' il Frosinone va in gol con Ciano, in posizione regolare sul cross di Maiello. L'arbitro annulla però su segnalazione del Var Valeri per un fallo di Beghetto su Calhanoglu all'inizio dell'azione. Nella ripresa al 6' l'assistente regala un corner al Milan: è di Kessie l'ultimo tocco, non di Crisetig.

Atalanta-Juventus 2-2 (arbitro Banti)

Al 15' il tiro di Gomez viene respinto con la gamba da Chiellini. Tutto regolare. Al 34' episodio sospetto in area di rigore bianconera. Su calcio d'angolo Djimsiti finisce a terra dopo un contatto con il compagno di squadra Mancini. Banti fa giocare dopo il silent check. Nella ripresa Bentancur, già ammonito per un fallo tattico su Ilicic in una ripartenza, entra in ritardo su Castagne e rimedia la seconda ammonizione. Giuste entrambe le valutazioni del direttore di gare. Ronaldo, appena subentrato, segna a gioco fermo dopo esser stato pescato in fuorigioco. Regolare invece la rete del 2-2 del portoghese, tenuto in gioco da Castagne e Freuler sulla sponda di Mandzukic. Nel recupero la Juve segna anche il gol del 3-2 con Bonucci, ma Banti annulla giustamente per posizione di offside del difensore sulla spizzata di Alex Sandro.

Bologna-Lazio 0-2 (arbitro Pairetto)

Regolare la rete del vantaggio dei biancocelesti. Nagy tiene in gioco Leiva, che accompagna il pallone in rete sul colpo di testa di Luiz Felipe. La posizione del centrocampista sarebbe stata influente in caso di offside. Danilo respinge un tiro di Caicedo con il braccio accostato al corpo, il direttore di gara fa bene a lasciar correre. A metà ripresa manca però un rigore in favore dei biancocelesti: lo stesso Danilo spinge con entrambe le mani Milinkovic-Savic.

Sampdoria-Chievo 2-0 (arbitro Giua)

Un solo episodio dubbio. Meggiorini atterra in area di rigore blucerchiata, ma è lui a finire addosso ad Andersen. Corretta la valutazione del direttore di gara.

Fiorentina-Parma 0-1 (arbitro Fabbri)

Chiesa finisce a terra in area degli emiliani, ma giusto lasciar correre. Al 41' con il velo di Simeone Bastoni si vede arrivare sul braccio il cross di Veretout. Tocco involontario, Fabbri conferma al monitor la decisione presa in diretta. Nella ripresa viene espulso Vitor Hugo per un fallo da ultimo uomo su Biabiany: il difensore viola si disinteressa del pallone e stende l'avversario al limite dell'area. Nessun dubbio sul rosso.

Cagliari-Genoa 1-0 (arbitro Orsato)

In avvio doppio intervento pericoloso di Romero, il primo in scivolata su Joao Pedro, poi su Cigarini. Il difensore se la cava con il giallo. Nel finale di partita manca un'ammonizione a Piatek per un intervento in pressione a gamba tesa su Ceppitelli.

Roma-Sassuolo 3-1 (arbitro Giacomelli)

Perotti sblocca il risultato in avvio su calcio di rigore concesso per un tocco di Ferrari sulla gamba destra di Schick. Il direttore di gara conferma dopo aver rivisto l'azione al Va ed estrae il giallo e non il rosso perché l'attaccante della Roma viene ritenuto non in possesso del pallone. Al 17' manca un secondo penalty in favore dei padroni di casa per un altro fallo di Ferrari che sgambetta Schick. Due minuti dopo lo stesso Schick sfiora l'autorete mandando il pallone sulla traversa con la palla che danza sulla linea e dà l'impressione di averla varcata. La goal line tecnology conferma come, per pochi millimetri, non sia gol. Regolare la rete del 2-0 dell'ex centravanti della Sampdoria, tenuto in gioco da ben tre avversari e scattato dalla linea di centrocampo.

Torino-Empoli 3-0 (arbitro Maresca)

Al 34' Belotti sciupa un'occasione colossale sul cross di Baselli, ma il 'Gallo' si trovava comunque in posizione di fuorigioco. A dieci minuti dal termine Berenguer, entrato nella ripresa, finisce a terra dopo un contatto in area. Il Var interviene ugualmente per visionare l'episodio, ma gli estremi del rigore non ci sono e l'arbitro giustamente non concede la massima punizione. Nel finale Krunic viene espulso per proteste dopo che l'arbitro aveva interrotto il gioco per verificare un eventuale colpo alla testa di Nkoulou (in realtà colpito alla schiena da La Gumina).

SPAL-Udinese 0-0 (arbitro Doveri)

Al 15' Petagna colpisce la traversa su una punizione provocata da un mani di Mandragora appena fuori area. Giusto il calcio piazzato e non il penalty. Al 26' il tiro di Lazzari finisce sul gomito accostato completamente al corpo di Nuytinck. Il direttore di gara fa bene a lasciar correre. Al 40' invece manca un rigore alla Spal per un fallo in area su Valoti.