La nazionale tedesca non giocherà più nei Paesi che discriminano le donne

Una decisione forte, che lancia un segnale altrettanto importante perché a prenderla è una federazione di primo livello come quella tedesca del calcio. La DFB non consentirà più alle proprie nazionali di giocare partite in Paesi che non garantiscono parità di accesso agli stadi a uomini e donne: lo ha spiegato il presidente della Federazione, Fritz Keller in un’intervista a “Die Welt”.

Tanti i temi affrontati, dalla politica all'integrazione, con chiaro riferimento alle prese di posizione dei calciatori turchi di qualche settimanda fa: troppo volte il calcio è stato specchietto per le allodole per interessi di stampo ideologico.