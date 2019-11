La proposta di Casillas: "In sala Var ci sia anche un ex giocatore"

" Al Var, oltre all'arbitro che analizza le immagini, ci sia anche un ex calciatore "

La proposta arriva via social da Iker Casillas, grande ex del Real Madrid e attuale portiere del Porto, entrando nella questione, tanto dibattuta, della moviola in campo. "Sarebbe un bene che potesse dare la sua opinione in base alle azioni che accadono durante la partita", ha scritto sulla sua pagina Twitter l'ex nazionale spagnolo. Casillas è impegnato nel recupero dopo l'infarto che lo ha colpito lo scorso maggio.