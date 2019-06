La stampa inglese è sicura: Hudson-Odoi vicino al rinnovo col Chelsea

Londra (Regno Unito), 5 giu. (LaPresse) - Non potendo fare mercato per le prossime due sessioni e dovendo far fronte al probabile addio di Eden Hazard, il Chelsea è intenzionato a blindare i suoi gioiellini. Come riporta l'Evening Standard in tempi rapidi dovrebbe arrivare il rinnovo di Callum Hudson-Odoi, lanciato da Maurizio Sarri in questa stagione. Il 18enne inglese, attualmente fermo per infortunio per la rottura del tendine d'Achille, è vicino a firmare un contratto quinquennale con i 'blues' e dovrebbe ereditare la maglia numero dieci di Hazard quando tornerà in campo.

