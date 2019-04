Era il 27 maggio 2012 quando il Lecco, nella sfida di ritorno dei playout dell'allora Seconda Divisione contro il Mantova, perdeva il diritto di frequentare il calcio professionistico. Da quel giorno, iniziarono sette - lunghissimi - anni di calvari, fallimenti e promesse non mantenute. Ma tutte le delusioni in tempi recenti della tifoseria bluceleste, storicamente abituata a frequentare calcio a certi livelli. sono state messe da parte domenica, per lasciare spazio alla gioia incontrollata per la vittoria del campionato di Serie D.

Da parte di una squadra che ha letteralmente demolito sul nascere ogni tipo di concorrenza nel girone A: la vittoria per 2-0 a Borgaro Torinese, ha portato le aquile a +17 sulla Sanremese a 5 gare dal termine della regular season. In Serie C in carrozza con uno squadrone, ottimamente timonato da un allenatore che di promozioni se ne intende, Marco Gaburro, che appena un anno fa aveva portato il Gozzano allo storico approdo nel calcio professionistico.

I ragazzi terribili di Gaburro, mister specializzato in promozioni

Nella Serie D dei grandi nomi (Bari, Avellino, Cesena, Modena, Reggiana e chi più ne ha più ne metta) è stata l'armata bluceleste di provincia il primo club a riconquistare la Serie C. E, come si diceva, lo ha fatto meritatamente in grande stile con numeri da record: 63 reti realizzate e appena 20 subite in 29 giornate, che hanno fruttato la bellezza di 74 punti e la possibilità (per quanto impegnativa) di superare il record del Montichiari, che nel CND 1998-99 arrivò a quota 87 in 34 giornate. Ma nulla è impossibile per la banda di Gaburro, trascinata dal tandem del gol formata da Simone D'Anna e Riccardo Capogna: gente esperta, "di categoria", come si suol dire. Nel senso che della Serie D conosce ogni segreto ed è la conferma che, prima di affidarsi a nomi altisonanti, prima di tutto occorrono gli uomini giusti a seconda del tipo di campionato che ci si appresta ad affrontare. Insieme a loro, il contributo "romantico" del puntero senegalese Ameth Fall, cuore bluceleste, nella rosa che nel 2012 retrocedette tra i dilettanti e tornato al "Rigamonti-Ceppi" a gennaio, giunto proprio dai rivali della Sanremese. Per lui, 4 preziosissimi centri.

L'attaccante Simone D'Anna esulta dopo il gol nella partita-promozione contro il Borgaro. Serie D girone A 2018-2019facebook

Euforia alle stelle. E un Pesce di nome Messi

Un'euforia talmente grande che ha portato la società ad annunciare Lionel Messi lo scorso 1° aprile. Come dire che, anche per il famigerato "Pesce", si è deciso di fare le cose in grande. Una boutade, ovviamente. Anche se non sarebbe poi così peregrina l'eventuale notizia che la Pulce compri, come tanti altri vip, un'elegante residenza su "quel ramo del lago di Como".

D'altra parte, molti vip lo hanno già fatto. Scherzi a parte, non è certo grazie all'amenità del paesaggio che il team bluceleste, cromia scelta non casualmente, si è sempre fatto rispettare nelle pagine di storia del calcio italiano.

Dagli storici traguardi di metà '900 alla curatela fallimentare. Ma ci pensò un certo Bebeto...

Dalla Serie A frequentata a inizio anni '60 sotto la guida di mister Angelo Piccioli - e delle bandiere Giuseppe Meraviglia, arcigno portiere, Eugenio Bruschini, Francesco Duzioni, Clemente Gotti e Marco Savioni - (erano i tempi della Juve di Omar Sivori), all'ultima comparsata in Serie B nella stagione 1972-73. Passando per il prestigioso trionfo alla Coppa Anglo-Italiana del 1977, 3-0 contro il Bath City.

Presenza stabile in C1 e C2 tra gli anni '90 e 2000 i problemi per le Aquile iniziarono, appunto, dal 2012. La Serie D, i problemi dirigenziali, sino al "lastrico" in coda alla presidenza Buzzozero. Nel 2016-2017, stagione disputata con giocatori volontari, al Rigamonti-Ceppi si vide di tutto, nel bene e nel male: dal pignoramento di autobus e panchine dello stadio a una salvezza commovente, conquistata ai playout alla guida di Albero "Bebeto" Bertolini, nominato tecnico a dicembre di quella stagione dal curatore fallimentare perché mister Stefano Cuoghi... costava troppo. Una squadra condannata in partenza, si pensò. Invece no, da terzultimi, i blucelesti tirarono fuori una prestazione tutta grinta e carattere allo spareggio contro l'Olginatese e "Bebeto" fu portato in trionfo.

Serie D, girone A, 2018-2019: un'immagine di Lecco-Folgore Caratesefacebook

Una storia pronta a essere riscritta all'ombra della statua di Manzoni

E' da questo episodio che il Lecco è rinato. A salvarlo durante l'asta fallimentare, tra la primavera e l'estate 2017, arriva Paolo Di Nunno, l'attuale presidente, il re delle slot machine per le quali l'azienda dell'imprenditore brianzolo (una Spa di Cormano, la Elettronica Video Games) fornisce le schede di programmazione. Una stagione di assestamento con un settimo posto in Serie D sotto la guida dell'ex centrocampista della Juventus Alessio Tacchinardi (che, a dire il vero, non si lasciò benissimo con Di Nunno) e poi l'ingaggio di mister Gaburro. Il resto, al "Rigamonti-Ceppi", è storia. Pronta ora, in Serie C, ad essere riscritta.

Serie D, girone A, 2018-2019: il difensore del Lecco Fabrizio Carboni esulta dopo il gol decisivo nella vittoria per 1-0 del Lecco sulla Folgore Caratesefacebook