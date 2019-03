La Uefa apre inchiesta contro Montenegro per cori razzisti

Parigi (Francia), 26 mar. (LaPresse/AFP) - L'Uefa ha aperto un procedimento disciplinare nei confronti del Montenegro per "comportamento razzista" da parte dei suoi tifosi in occasione della gara persa ieri in casa contro l'Inghilterra (5-1) valida per la qualificazione a Euro 2020. Il caso verrà esaminato il prossimo 16 maggio. Il Montenegro è sotto inchiesta anche per il lancio, da parte dei propri sostenitori, di oggetti e fumogeni oltre che per problemi di ordine pubblico. "Bisogna essere più duri, punire i tifosi in modo che non possano venire allo stadio - ha dichiarato l'attaccante inglese Raheem Sterling, uno dei calciatori 'bersagliati' - Bisogna fare in modo che ci pensino due volte". "Ho sentito chiaramente insulti a Danny Rose, non ci sono dubbi sia accaduto - aveva rivelato il ct della Nazionale dei Tre Leoni Garath Southgate già nell'immediato post partita - Non è accettabile".