I tifosi danno del 'nazista' all'attaccante Zozulya, l'Albacete se ne va: partita sospesa

Cori e insulti fanno notizia a tutte le latitudini. Questa volta l’episodio arriva dalla Spagna, dove un match di ‘Segunda’ – la ‘Serie B spagnola’ – è stato sospeso. O meglio: non si è potuto continuare. Il perché? La squadra ospite si è rifiutata di scendere in campo per il secondo tempo. Il match è Rayo Vallecano-Albacete e la storia è legata alla politica.

L’Albacete ha infatti abbandonato il match all’intervallo a causa dei cori rivolti durante il primo tempo al giocatore Roman Zozulya, ex di turno.

Non è un odio legato al cambio di casacca però. Anche perché Zozulya al Rayo non ha mai giocato. L’attaccante ucraino infatti non ha mai nascosto le sue simpatie per l’estrema destra e quando a inizio 2017 fu preso in prestito dal Rayo Vallecano i tifosi della ‘terza squadra di Madrid’ protestarono talmente tanto che alla fine saltò il trasferimento. Zozulya dovette prima tornare al Betis (dove per regolamento non poteva più giocare), e dopo essere rimasto fermo alcuni mesi finì appunto all’Albacete, sua squadra attuale.

Stasera per la prima volta Zozulya si è ripresentato a Vallecas e i tifosi del Rayo lo hanno accolto dandogli del nazista. Cori prolungati che hanno prima portato l’arbitro a richiedere più volte la sospensione del coro, poi nell’intervallo la decisione direttamente dell’Albacete: andarsene. Fermi sullo 0-0, gli ospiti hanno così abbandonato l’impianto e la partita è stata sospesa ufficialmente. Primo episodio di sempre nella storia del calcio spagnolo.