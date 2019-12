Senne Lammens è l’eroe del giorno in casa Bruges. Grazie al gol del portierino classe 2002 la squadra belga ha infatti agguantato l’insperato pari (2-2) contro il Real Madrid in un match valevole per la Youth League. Un risultato di prestigio per il Bruges, maturato grazie a una prodezza che tanto ci ricorda quella del “collega” Brignoli in un recente Benevento-Milan.

