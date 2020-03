" L’Ungheria sembra l’Italia nei primi giorni del contagio. Niente cinema, teatri, scuole, ma parchi e centri commerciali sono aperti "

Il campionato, intanto, continua a porte chiuse. Davide Lanzafame ha giocato sabato in Ungheria con l’Honved Budapest. Insieme a Marco Motta (in Indonesia) sono stati gli unici italiani in campo nel weekend, ma Lanzafame vorrebbe fermare tutto, come spiega a gianlucadimarzio.com:

" Ne vale la nostra sicurezza, anche noi siamo soggetti a rischio. Germania, Italia, Spagna, in alcuni paesi molti sportivi sono stati colpiti dal virus. Abbiamo mogli e figli. Potremmo contagiarli tutti. Noi italiani siamo visti con altri occhi "

Alla guida dell’Honved c’è Giuseppe Sannino, ex allenatore di Siena e Palermo in Serie A, un altro italiano all’estero:

" È stato due settimane in quarantena preventiva. Era stato a Milano qualche giorno prima dell’inizio di tutto, vicino alle zone del focolaio, così la società ha deciso di tenerlo a casa "

L'Honved ha perso 5-1 in casa, Lanzafame su rigore ha segnato il gol della bandiera, mentre alla formazione di Marco Motta, il Persija Jakarta, è andata meglio. Per il difensore lombardo 90 minuti nel derby giocato in casa del Bhayangkara United e terminato 2-2. In ogni caso, a loro poco importa del risultato. Lanzafame lancia un appello sui social:

" Non sono stato l’unico, un altro giocatore ha postato un video sui social. Vogliamo fermarci, il virus sta diventando un problema mondiale. Iniziano a preoccuparsi. Hanno chiuso le frontiere ai cittadini di Corea del Sud, Cina, Iran e Italia. I paesi più colpiti. I turisti non possono entrare, e chi come me ha la residenza in Ungheria non può uscire "

Lui è a Budapest mentre la sua famiglia è a Torino:

" Sono chiusi in casa come tutti, serve un grande senso civico per superare il momento, una grande responsabilità. Siamo il popolo più invidiato del mondo, ricordiamocelo "