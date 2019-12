Lazio, in vendita maglia celebrativa per vittoria Supercoppa

Una casacca bianca con il classico 'Winner' e un'aquila che vola sullo skyline di Riyad con la scritta in arabo: L’Aquila ha vinto. Questa la maglia celebrativa della Lazio per la vittoria in Supercoppa, indossata da capitan Lulic in occasione dei festeggiamenti. La t-shirt, informa il club biancoceleste, è già acquistabile online sul sito e-commerce della Lazio e su quello della Macron. Da domani sarà in vendita in tutti gli store ufficiali.