Lazio: l'undici più forte di tutti i tempi. Da Peruzzi a Nedved, passando per Nesta e Mihajlovic

Consegnate al dibattito le formazioni ideali di Juventus, Inter e Milan, è il turno della Lazio. I paletti sono i soliti: 1) rari blitz sotto gli anni Cinquanta; 2) minimo di tre stagioni di servizio, criterio che esclude Juan Sebastian Veron (e mai, fin dalla prima puntata, lo stesso giocatore in squadre diverse); 3) equilibrio tattico (se non proprio impeccabile, almeno decente).

Lazio

Schema: 3-4-3.

Angelo Peruzzi alla LazioGetty Images

Portiere

Angelo Peruzzi

Anche se gli scudetti li ha vinti altrove. Marco Ansaldo lo ribattezzò «cinghialone». Così esplosivo da mascherare una fragilità muscolare difficile da abbinargli. Regola allo sprint Luca Marchegiani, Felice Pulici e Bob Lovati.

Difensori

CENTRALE DIFENSIVO DI DESTRA: Alessandro Nesta

Di una eleganza tale da risultare quasi sprecata per uno stopper. Notaio implacabile, liquidò le pratiche più scabrose del secondo titolo.

CENTRALE DIFENSIVO: Pino Wilson

Il battitore libero del primo hurrà. Sapeva cogliere l’attimo, non si limitava a ostruire: appena poteva, costruiva. In bilico fra tradizione e modernità.

CENTRALE DIFENSIVO DI SINISTRA: Sinisa Mihajlovic

Mancino, nato laterale alla Stella Rossa, ho preferito la sua hybris e le sue punizioni ai tacchetti roventi di Lionello Manfredonia.

Sinisa Mihajlovic alla LazioGetty Images

Centrocampisti

ESTERNO DESTRO: Luciano Re Cecconi

«A tutta fascia», direbbero i radical-chic. Correva e mordeva senza risparmio: e mai a casaccio. Tanto caro agli dei che già a 28 anni gli rapinarono la vita.

MEZZALA: Diego Pablo Simeone

Più martello che incudine, un tipo che ha poi trasferito nel Cholismo l’elisir di una filosofia tutta dai e vai, prendi e restituisci. E che testa, quando serviva.

Diego Pablo Simeone e Gabriel Omar BatistutaGetty Images

REGISTA: Mario Frustalupi

Una spremuta di fosforo. Dettava i ritmi, apriva il campo. In barba al suo metro e 66, un gigante del ruolo.

ESTERNO SINISTRO: Pavel Nedved

D’accordo, Gigi Martini avrebbe garantito una gestione meno scriteriata della fascia, ma non riesco a lasciare fuori «Nuvola bionda», il ceco che a furia di non essere né una cosa né l’altra finì per diventare un po’ questo e un po’ quello, apolide di esplosivo eclettismo.

Pavel Nedved alla LazioGetty Images

Attaccanti

PUNTA DI DESTRA: Bruno Giordano

Ebbene sì, sfrattato dal suo amato centro. Come ai tempi della Primavera. Sul piano tecnico, un gioiello d’attaccante che ha resistito alle cadute e alle mode.

CENTRAVANTI. Silvio Piola

Se penso chi devo sacrificare (Giorgione Chinaglia), mi piange il cuore. Nello stesso tempo, mi solleva l’idea di premiare il campione del Mondo del ‘38, colui che, ancora oggi, resta il più bulimico cannoniere della Serie A. Dimenticavo: 290 reti per zero scudetti, c’est la vie.

Beppe Signori alla LazioImago

PUNTA DI SINISTRA: Beppe Signori

L’arte del taglio affinata alla sartoria foggiana di Zdenek Zeman. Un tiro secco, ora lampo ora tuono. Tre volte capocannoniere, serve altro?

ALLENATORE: Tommaso Maestrelli

C’entrano la classe privata e il magistero pubblico, non la morte precoce, non l’incenso alla memoria. La sua Lazio e il suo «colpo di stato» furono costruzioni, non improvvisazioni. Batte Sven Goran Eriksson e Simone Inzaghi.

