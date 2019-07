Le 5 trattative che vi siete persi oggi (05/07)

Lazio, Milinkovic Savic e il Manchester United

Stando a Sportmediaset, il direttore sportivo della Lazio Igli Tare sarebbe volato a Londra per trattare il passaggio del centrocampista Sergej Milinkovic-Savic. L'esponente biancoceleste chiede 100 milioni ma l'affare può chiudersi intorno agli 80. In caso di fumata bianca, si sbloccherebbe Paul Pogba in uscita dai Red Devils.

La nostra opinione: la Lazio non esageri. L'anno scorso Milinkovic-Savic valeva 100, è stato chiesto 120 e non se n'è fatto più nulla. Quest'anno vale 80 (forse qualcosa meno) e Tare chiede 100. Se dovesse saltare di nuovo tutto, il processo di svalutazione potrebbe contunuare.

Sergej Milinkovic Savic - Lazio-Milan - Coppa Italia 2018-2019 - Getty ImagesGetty Images

Napoli: la trattativa Verdi-Torino è appena cominciata

Secondo Tuttosport, Simone Verdi potrebbe presto diventare un giocatore del Torino. L'esterno offensivo del Napoli è l'oggetto del desiderio di mister Walter Mazzarri. De Laurentiis chiede una cifra pari a 25 milioni, che il presidente granata Cairo, col nuovo ds Massimo Bava, sta cercando di abbassare.

La nostra opinione: Mazzarri vorrebbe portare con sé Verdi già nei primissimi giorni del ritiro di Bormio, ma la sensazione è che - tra Cairo e De Laurentis - inizierà un duello spadaccino che andrà avanti molto a lungo.

Simone Verdi - Napoli - Serie A 2018-2019Getty Images

Sorpresa Brescia: ecco bomber Ayé

Il Brescia ha ufficializzato l'arrivo della punta centrale francese Florian Ayé, 38 presenze e 18 reti nella scorsa stagione in Ligue 2 con la maglia del Clermont Ferrand. Classe 1997, arriva con la formula del prestito con obbligo di riscatto fissato a 2,5 milioni. Contratto fino al 2022.

La nostra opinione: sono colpi come questo che le neopromosse devono mettere a segno. Talenti grezzi, ancora sconosciuti, pronti a salvare la squadra e, se va bene, farle guadagnare proficue plusvalenze.

Il talento Ødegaard alla Real Sociedad

Attraverso i propri canali social, la Real Sociedad ha comunicato di aver acquisito in prestito le prestazioni dell'ala destra d'attacco Martin Ødegaard. Il norvegese, classe 1998, proviene dal Real Madrid che, la scorsa stagione, l'aveva a sua volta mandato a giocare al Vitesse, in Olanda, a titolo temporaneo (35 presenze e 9 gol con la formazione giallonera).

La nostra opinione: un'occasione vera per un giocatore il cui talento ha già fatto parlare molto di sé. Il norvegese, ora, deve farsi trovare pronto per consacrarsi nel grande calcio. Ci riuscirà?

Derby County: fuori Lampard, dentro Cocu. Le differenze abissali tra Championship e Serie B

Il Derby County, in Championship, ha ufficialmente trovato l'erede di Frank Lampard, appena presentato dal Chelsea. A sedere sulla panchina dei Rams sarà l'ex commissario tecnico dell'Olanda e allenatore di Psv Eindhoven e Fenerbahçe Phillip Cocu.

La nostra opinione: questa operazione fornisce un po' la "tara" sull'abissale differenza - una vera e propria voragine - venutasi a creare tra la nostra Serie B - a 19 squadre e perennemente nel caos, vedi i casi Palermo e Foggia - e la Championship inglese. In una squadra che lotta per i playoff, uno come Lampard viene sostituito da uno come Cocu. Tutto questo in un torneo in cui il 75% delle squadre partecipanti si salverebbe comodamente nella Serie A italiana. Non per altro, la seconda serie inglese è il settimo campionato più ricco al mondo...

Eindhovens Trainer Phillip Cocu musste ein Tumor im Rücken entfernt werdenImago