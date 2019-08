Le 5 trattative che vi siete persi oggi 08/08

Milan: il PSG tenta Paquetà

Secondo il Corriere dello Sport, sul fronte cessioni in casa Milan ci sarebbe anche da "attenzionare" la situazione riguardante il talento brasiliano Lucas Paquetà, non convinto dalla proposta tattica di Marco Giampaolo, che lo schiererebbe da mezzala. In una situazione di potenziale scontento, in questo senso, potrebbe inserirsi il PSG, che lo "tenterebbe" con la numero 10 di Neymar, destinato al Real Madrid.

La nostra opinione: il rumour di mercato c'è. Appare comunque improbabile che il Milan possa privarsi di Paquetà (specie dopo la rinuncia a Dennis Praet, passato ufficialmente dalla Sampdoria al Leicester City), se non a fronte di un'offerta "indecente". Diciamo, però, che se il PSG dovesse incassare (tantissimo) con Neymar, avrebbe ulteriore potenza sul mercato internazionale...

Paquetà - Torino-Milan - Serie A 2018/2019

L'ex viola Facundo Roncaglia all'Osasuna

L'ex difensore di Fiorentina e Genoa Facundo Roncaglia passa ufficialmente all'Osasuna, neopromosso nella Liga spagnola. Le parti si sono accordate per una stagione, sino al 30 giugno 2020. L'argentino, nell'ultima stagione, si è diviso tra Celta Vigo e Valencia.

La nostra opinione: elemento di grande esperienza per condurre il club di Pamplona alla salvezza. La formazione rossonera, una volta ritrovata La Liga, vorrebbe mantenerla il più a lungo possibile. E ROncaglia è un ottimo nome per blindare la difesa.

Genoa scatenato, c'è anche Agudelo

Non solo Lasse Schøne. Il Genoa prosegue nella propria campagna di rafforzamento e o fa con l'acquisto del mediano colombiano classe 1998 Kevin Agudelo. Il giocatore, proveniente dall'Atletico Huila, è stato ufficializzato in questi minuti dal club del Grifone.

La nostra opinione: mediano duttile ed eclettico, viene considerato tra i talenti emergenti del calcio colombiano. Uno scoperta alla Genoa, insomma. Gli appassionati del fantacalcio preparino taccuini e calcolatrici: può essere una pedina da acquistare a poco prezzo e dal rendimento assicurato. Durante l'ultima stagione nella massima divisione cafetera, 33 presenze e 2 reti.

Frosinone, Chibsah in Turchia

Rahman Chibsah termina la propria esperienza professionale in Italia. Il centrocampista ghanese classe 1993 passa, a titolo definitivo, dal Frosinone al Gazisehir Gaziantep, matricola assoluta della Süper Lig turca.

La nostra opinione: nuova esperienza, in una nuova neopromossa. Peraltro in assoluto, nella massima divisione turca. La squadra in questione, infatti, ha vinto i playoff ai rigori, la scorsa stagione, contro l'Osmanlispor. Non è da confondersi coi concittadini del Gaziantepspor, formazione caduta in disgrazia nelle divisioni inferiori.

L'ex Pescara Bjarnason rescinde con l'Aston Villa

L'ex Pescara e Sampdoria Birkir Bjarnason ha rescisso il proprio contratto con l'Aston Villa. Il centrocampista islandese era giunto ai Villans nel 2017 dal Basilea.

La nostra opinione: giocatore che fa la differenza in Championship ma, evidentemente, non in Premier League. Per l'islandese, comunque, c'è la fila nella seconda serie inglese...