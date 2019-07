Le 5 trattative che vi siete persi oggi (25/07)

Boca Juniors, sondaggio per Icardi

Secondo quanto riportato da Fox Sports Argentina, ci sarebbe anche il Boca Juniors tra i club interessati a Mauro Icardi. Il club argentino avrebbe infatti fatto un primo sondaggio esplorativo con l'Inter per l'ex capitano nerazzurro.

La nostra opinione. Uno scenario calcisticamente romantico quello che vedrebbe Icardi e De Rossi insieme al Boca Juniors. Romantico, ma impossibile da realizzare almeno attualmente. Innanzitutto per la volontà del giocatore, che non sembra ancora pronto per fare ritorno in patria, in secondo luogo perché l'Inter non accetterebbe un trasferimento in prestito.

Video - Ancelotti: "Scambio Icardi-Insigne? Non accetterei, Lorenzo è il capitano del Napoli" 00:10

Anche l'Everton sulle tracce di Kean

Secondo il Guardian anche l'Everton avrebbe messo nel mirino Moise Kean: per il 19enne attaccante, in uscita vista la feroce concorrenza nel reparto offensivo, la Juventus chiede circa 40 milioni di euro e vorrebbe mantenere il diritto di recompra. Non si può parlare di una trattativa vera e propria: finora tra i Toffees e i bianconeri ci sarebbero stati solo alcuni contatti preliminari.

La nostra opinione. Giocatore tecnicamente indiscutibile ma reduce da un fallimentare Europeo Under 21 e difficilmente posizionabile negli schemi di Sarri, Kean sarà con ogni probabilità l'elemento con cui la Juventus proverà a fare cassa in un mercato che finora l'ha vista protagonista solo in entrata. Facile prevedere che per l'attaccante, assistito da Mino Raiola, si scatenerà una vera e propria asta a livello europeo.

Kean con la JuventusGetty Images

Diamanti vola in Australia: ha firmato con il Western United

Adesso è ufficiale: Alessandro Diamanti è un nuovo giocatore del Western United Fc, club australiano che per la prima volta nella sua storia prenderà parte al massimo campionato, l'A-League. Il 36enne fantasista originario di Prato ha firmato un contratto di un anno.

La nostra opinione. Dopo avere trascinato il Livorno a una soffertissima salvezza in Serie B lo scorso anno, contribuendo con 10 reti, Diamanti conferma la sua vocazione di giramondo e tenta una nuova avventura all'estero dopo quelle in Inghilterra (West Ham e Watford) e in Cina (Guangzhou). Il Western United gli ha già assegnato la sua adorata maglia numero 23: a 36 anni quella di tentare un'esperienza in un calcio e in un Paese così lontano appare sensata.

Milan: l'agente di Zaracho a Milano per trattare

Secondo la Gazzetta dello Sport l'agente di Matias Zaracho, 21enne trequartista argentino del Racing, è a Milano per trattare con il Milan che in lui vede un innesto ideale nel 4-3-1-2 di Giampaolo.

La nostra opinione. Giocatore senza dubbio interessante Zaracho, ma in una fase di mercato delicata come questa il Milan deve necessariamente valutare con estrema attenzione ogni singola mossa. Il Racing Avellaneda chiede tutti i 24 milioni della clausola rescissoria e non intende fare alcun tipo di sconto. Ed è proprio la valutazione a rappresentare il prinicipale ostacolo nella trattativa.

Matias ZarachoGetty Images

Marino: "De Paul non vale meno di 40-50 milioni"

"Se un giocatore come lui arriva in una grande squadra fa piacere anche a noi. Non possiamo tenerlo con le catene. Ci sono squadre interessate, ma le valutazioni non sono adeguate a ciò che ha espresso sia in campionato che in nazionale. Mi trovi un titolare della nazionale argentina con una valutazione inferiore ai 40-50 milioni di euro". Così Pierpaolo Marino, direttore dell'area tecnica dell'Udinese, parla di Rodrigo De Paul, sul piede di partenza dopo l'ottima stagione dello scorso anno in cui era stato una delle poche note liete dei friulani.

La nostra opinione. Curiosa la parabola di De Paul: un mese fa era accostato a diversi club di prima fascia in Serie A (Inter, Napoli e Milan solo per fare i nomi più clamorosi), ora sembra quasi sparito dai radar del calciomercato. Le parole di Marino profumano di promemoria per le squadre interessate: l'Udinese sembra intenzionato a venderlo e sta comprensibilmente fissando il prezzo per cercare di monetizzare il più possibile.