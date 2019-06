Le 5 trattative che vi siete persi oggi (26/06)

Tare: "Milinkovic-Savic? Non è arrivata nessuna offerta"

"Non c'è niente da dire perché non c'è nessuna trattativa. Per quel che ci riguarda non abbiamo certo fretta di cedere Milinkovic-Savic, sono tutte voci. Se è arrivata un'offerta del Paris Saint Germain? No". Lo dichiara a Le Parisien il direttore sportivo della Lazio Igli Tare che smentisce le insistenti voci che vorrebbero il centrocampista serbo in procinto di trasferirsi al club parigino.

La nostra opinione. Una smentita che - di fatto - sa tanto di conferma. Quando Tare dice che la Lazio non ha fretta di cederlo, ammette che l'esperienza biancoceleste del giocatore è ormai arrivata al capolinea. Sarà curioso capire in che modo il club reinvestirà la somma intascata. Conoscendo Lotito si punterà (parte) del ricavato su un giocatore in prospettiva che possa ripercorrere le orme di Milinkovic-Savic: non a caso il nome che circola con maggiore insistenza in queste ore è quello di Yusuf Yazici, 22enne centrocampista turco del Trabzonspor. La sua valutazione è di 20 milioni.

Sergej Milinkovic-Savic - Lazio-ChievoLaPresse

Non solo Roma, anche il Siviglia su Perin

Il sempre più probabile ritorno di Buffon alla Juventus come secondo di Szczesny porterà Paratici a sistemare Perin in un altro club. L'attuale vice del portiere polacco sta ricevendo le prime richieste: la Roma sta seguendo la vicenda ma nelle ultime ore si è inserito il Siviglia. Secondo il Mundo Deportivo, Monchi potrebbe fare uno sgambetto alla sua ex squadra soffiandole l'estremo difensore che nell'ultima stagione ha difeso la porta bianconera solo 9 volte.

La nostra opinione. Se la Juventus alla fine scegliesse davvero di riprendersi Buffon come secondo portiere, alla fine non ci sarebbe altra mossa che piazzare Perin al miglior offerente. La Roma ha bisogno del portiere e si sa, così come il Siviglia viste le imminenti cessioni di Soriano e Sergio Rico. La destinazione la farà la reale offerta che arriverà alla Juventus e quella nelle mani di Perin, che preferirebbe la Roma anche se la cifra sul piatto del suo inaggio è ancora tutta da stabilirsi.

Mattia PerinGetty Images

Torreira: "Il Milan non mi ha cercato, sono felice all'Arsenal"

Principale obiettivo del Milan a centrocampo, Lucas Torreira rompe il silenzio e dal ritiro della Nazionale uruguaiana impegnata in Copa America manda un messaggio di chiusura al club di via Aldo Rossi: "Il Milan non mi ha contattato, in Premier League e all'Arsenal sono felice. L'adattamento non è stato facile ma ora penso solo alla squadra".

La nostra opinione. Le parole di Torreira sanno di pretattica, sono quelle tipiche di un giocatore che non ha nessuna voglia di parlare del proprio futuro mentre si sta giocando qualcosa di importante. Il mercato è solo all'inizio e c'è da scommettere che il Milan un tentativo vero e proprio lo farà eccome. E a Torreira l'idea di diventare il perno del gioco della squadra di Giampaolo non potrà non fare gola.

Lucas TorreiraGetty Images

Atalanta, idea Montolivo per il centrocampo

Secondo il Corriere di Bergamo l'Atalanta starebbe pensando a Riccardo Montolivo per rinforzare il centrocampo in termini di esperienza in vista della prossima stagione che vedrà i nerazzurri impegnati per la prima volta nella loro storia in Champions League. Per il 34enne ex capitano del Milan, che ha chiuso nel modo più amaro la sua esperienza in rossonero, si tratterebbe di un ritorno: aveva già indossato la maglia nerazzurra dal 2003 al 2005.

La nostra opinione. Il punto interrogativo su Montolivo riguarda principalmente la condizione fisica. La scorsa stagione il centrocampista non è sceso in campo nemmeno un minuto e non assapora il ritmo partita da troppo tempo. In una squadra dai meccanismi oliati come quella di Gasperini probabilmente il suo inserimento sarebbe agevolato, ma di fronte a questa operazione nostalgia non si può che essere scettici.

Riccardo MontolivoGetty Images

Manchester United: pronti 56 milioni per Wan-Bissaka

Il Manchester United è vicino all'acquisto di Aaron Wan-Bissaka, 21enne terzino destro messosi in luce la passata stagione in Premier League con la maglia del Crystal Palace. I Red Devils sarebbero pronti a sborsare circa 56 milioni di euro per il giocatore (50 fissi più 6 di bonus): il club non ha mai speso così tanto per un difensore nella sua storia.

La nostra opinione. Wan-Bissaka è un giocatore promettente e un investimento su di lui è senza dubbio lungimirante. Si resta tuttavia spiazzati a leggere certe cifre. Se si pensa che - con 4 milioni in più - il Manchester City metterebbe le mani su Joao Cancelo, ci si rende conto di come a volte il mercato sia imprevedibile, soprattutto quello in Premier League.