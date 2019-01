Le grandi previsioni sportive per il 2019 di Eurosport: Juventus campione d'Europa?

Eurosport Italia: La Juventus vincerà la Champions League (Paolo Pegoraro)

La Juventus vincerà la Champions League 2018/2019 dopo 23 anni di attesa. La squadra di Allegri ha tutti gli ingredienti per vincere e può contare su un Cristiano Ronaldo al 110% delle sue potenzialità. Penso che i bianconeri siano i favoriti principali per il titolo e hanno peraltro dimostrato di fare sul serio già nella fase a gironi. La Vecchia Signora è più forte rispetto allo scorso anno perchè a un impianto già ottimo ha addizionato il miglior attaccante al mondo e reso più profonda la rosa, è mentalmente pronta a vincere e soprattutto a spezzare la maledizione.

Cristiano Ronaldo AllegriGetty Images

Eurosport Germania: Alexander Zverev vincerà uno Slam (Tobias Laure)

Per quanto riguarda le speranze tedesche per il 2019, devo assolutamente scegliere Alexander Zverev. Dopo i trascurabili risultati negli Slam, il ventunenne di Amburgo ha alzato l’asticella alla fine dell'anno vincendo le ATP Finals a Londra. Ora tutto sembra possibile - anche il suo primo titolo Slam. Pensiamo che sarà suo l'anno prossimo.

Video - Zverev è straordinario! Lungolinea di rovescio di elasticità e leggerezza 01:00

Il Roland Garros è una "Missione impossibile" finché Rafael Nadal sta giocando - ma Melbourne e forse New York offrono a Zverev la possibilità di realizzare il suo sogno. Il nostro esperto e sei volte vincitore di uno Slam, Boris Becker, ci ha detto: "Con la fiducia di essere campione mondiale ATP, con Lendl nel suo angolo e un altro anno di tennis, le opportunità a Melbourne saranno maggiori rispetto allo scorso anno." Facciamo un passo in più e diciamo: il prossimo campione degli Australian Open sarà Alexander Zverev.

Alexander Zverev Getty Images

Eurosport Russia: Roger Federer si ritirerà (Maxim Akmantsev)

All'inizio volevamo profetizzare che Messi/Ronaldo vinceranno il Pallone d'Oro. Ma è troppo facile e ovvio. Facciamo alcune previsioni incerte come ... hmmmm ... pensiamo. Oh! Ecco qua! Roger Federer andrà in pensione alla fine del 2019. E sta già preparando i suoi fan per questo triste momento. Non sta diventando più giovane (sorpresa-sorpresa) e sta perdendo sempre più partite importanti contro i migliori quattro giocatori del circuito. Le sue dichiarazioni fanno rabbirividire i fan:

" Venire qui e vincere di nuovo nella mia città, non sapendo se questa potrebbe essere la mia ultima volta in cui hai avuto l'opportunità di giocare una finale, magari vincere per l'ultima volta qui, ovviamente significa molto per me ed è estremamente emozionante "

Ha dichiarato Federer a Basilea quest'anno. Aspettate! Che cosa? L’utima volta! Per favore non dire così Roger! Ma lo ha fatto. E l'unica cosa rimasta per noi ... è di sederci e aspettare il segnale. Federer non si ritirerà mai prima di salutare Parigi. Se Federer prenderà parte alla stagione sulla terra nel 2019, allora siamo tutti nei guai. Poi dovremo preparare tutti i nostri fazzoletti e prepararci a gridare forte. Quindi aspettiamo la tarda primavera per vedere cosa succede.

Video - Saranno famosi, Federer a 19 anni: "Mi piacerebbe entrare in top 5 e vincere uno slam" 04:27

Eurosport Gran Bretagna: L'Irlanda vincerà la Coppa del mondo di rugby (Tom Bennett)

Sta accadendo qualcosa di speciale nel rugby irlandese. L'organico attuale è completo e profondo, visto che può contare sul miglior mediano di mischia e sul miglior mediano d'apertura al mondo. Di Joe Schmidt è giusto dire che l'Irlanda ha l'allenatore più esperto dal punto di vista tattico, e sebbene il loro stile non sia sempre il più bello, sono eccezionalmente efficaci, in particolare nel breakdown. Se vincessero contro l'Inghilterra a Dublino nel weekend di apertura del Sei Nazioni, sarebbero i favoriti per vincere il loro secondo titolo consecutivo negli ultimi due anni...

Video - L'Irlanda torna a vincere il Sei Nazioni! Battuta la Scozia 28-8, e ora si punta al Grande Slam 02:18

Ma è la Coppa del Mondo il vero obiettivo dell'Irlanda e hanno dimostrato di avere tutto quello che serve per battere i migliori team al mondo, considerando le due vittorie sugli All Blacks nelle ultime due stagioni. Questa generazione irlandese ha similitudini con quella australiana, dominante, del 1999, con quella inglese del 2003 e con gli All Blacks versione 2015. Sembra proprio arrivato il loro momento.

Irlanda- RugbyEurosport

Eurosport Norvegia: Warholm batterà Samba nei 400m mondiali (Jonas Moen Rye)

La nostra unica previsione sportiva del 2019 è che questo sarà l'anno in cui Karsten Warholm sconfiggerà finalmente la sua nemesi Abderrahman Samba nella propria casa ai campionati del mondo in Qatar, difendendo la sua vittoria nel campionato del mondo a Londra nel 2017. Warholm non è riuscito a battere Samba ogni volta che ha gareggiato contro di lui la scorsa stagione. Lo ha battuto però a Londra quando il corridore del Qatar è finito settimo nella finale da 400 metri.

Video - Il norvegese Warholm vince l'oro nei 400 ostacoli: battuto Copello 01:12

Eurosport Polonia: Lewandowski lascerà il Bayern per firmare con lo United (Piotr Kwiatkowski)

Robert Lewandowski lascerà il Bayern Monaco. I campioni di Germania sono alle soglie del grande restyling con Ribery e Robben in predicato di lasciare il club in estate, ma Lewandowski non aspetterà a Monaco di inseguire il sogno Champions League. La nuova squadra del Bayern avrà bisogno di tempo per adattarsi e non li aspetterà, perché il tempo stringe per lui.

Robert LewandowskiImago

Finirà questa stagione come il miglior marcatore di sempre in Bundesliga, visto che a fine dicembre è a soli quattro gol da Claudio Pizarro; in Germania farà battere molti record. Ma non vincerà la Champions League. La difesa di Kovac è bucata come un colapasta. Il suo agente Pini Zahavi comunicherà ai club in Europa che il suo cliente vorrebbe cambiare campionato. Probabilmente per il Bayern sarà l'ultima chiamata per far cassa su Lewandowski che compirà 31 anni nell'estate del 2019. Cercheranno nuovi attaccanti, due ali e un difensore.