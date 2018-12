Le pagelle di Cagliari-Genoa 1-0: Barella prezioso, Sandro rimandato

===Cagliari===

Alessio CRAGNO 6,5 – Attento su Piatek in avvio, para bene su ogni pallone diretto verso il suo specchio.

Darijo SRNA 6 – Partita ordinata e senza squilli, in avanti si vede poco.

Fabio PISACANE 6,5 – Leader della difesa, di testa fa spesso la voce grossa. E limita tutto sommato bene lo spauracchio Piatek.

Luca CEPPITELLI 6,5 – L'intervento in scivolata con cui anticipa l'uomo pronto a colpire sul secondo palo e l'highlight di un'ottima partita difensiva.

Simone PADOIN 6 – Anche lui si dedica alla fase difensiva, dove mette esperienza e applicazione. Sempre prezioso.

Paolo FARAGO’ 6 – Di fisico e lotta, si batte a centrocampo con i pari ruolo avversari.

Luca CIGARINI 6 - Non sempre lucidissimo, ci mette cuore e polmoni. Esce con i crampi. (dal 87’ BRADARIC SV)

JOAO PEDRO SV (dal 14’ Arthur IONITA 6 - Non può dare la qualità del suo predecessore, ma gioca la sua onesta partita)

Nicolò BARELLA 7 – Partita di quantità e qualità. Solo il palo e la deviazione di Romero gli negano un gol che sarebbe stato favoloso in entrambe le occasioni. Capitano.

Leonardo PAVOLETTI 5,5 – Non è al meglio e si vede. Qualche spunto, ma gli manca lo sprint giusto. Calcia male su assist di Barella, era un'ottima occasione.

Diego FARIAS 6,5 – Segna un gol fondamentale per i sardi e mette la sua qualità al servizio della squadra. Nel secondo tempo si fa parare da Radu il tiro che poteva chiudere la gara. (dal 73’ Marco SAU 6 - Poco tempo mettersi in mostra, a quel punto la squadra bada soprattutto a contenere)

===Genoa===

Andrei RADU 6 – Può poco sul gol di Farias, para bene sul brasiliano nella ripresa. Per il resto pochi interventi.

Davide BIRASCHI 5,5 – Soffre quando Farias si accende, si difende come può.

Cristian ROMERO 6– Rimedia un giallo sacrosanto dopo un minuto e gioca tutta la partita con questo fardello. Salva la sua porta sul gran tiro di Barella. (dal 65’ FAVILLI 5,5 - Un tiro sbilenco appena entrato, poco altro)

Domenico CRISCITO 6 – Qualche sportellata con Pavoletti, gioca una partita d'esperienza che gli vale la sufficienza.

Pedro PEREIRA 5,5 – Padoin rimane ancorato dietro, ma lui si rende poco pericoloso su quella fascia. In ombra.

Oscar HILJEMARK 6 – Non brillantissimo in impostazione, bilancia con la sostanza. (dal 77’ Miguel VELOSO SV)

SANDRO 5 – Posizionato nel cuore del centrocampo del Genoa, non risulta granchè utile nella manovra rossoblu. Resta negli spogliatoi dopo l'intervallo e con il cambio modulo la squadra di Prandelli risulta più efficace. (dal 46’ KOUAME’ 6 - Entra con buon piglio, andando subito al tiro. Poi perde un po' di continuità).

Daniel BESSA 6 – Primo tempo così così, poi si mette in mostra con due buone conclusioni.

Darko LAZOVIC 6 – Meno in palla del solito sulla sinistra fascia sinistra, ma rimane un giocatore importante per la squadra in quella fetta di campo.

Esteban ROLON 5,5 – Un colpo di testa nel finale e pochi altri squilli nella sua partita.

Krzysztof PIATEK 6 - Sornione, viene ben marcato dai difensori avversari, ma crea comunque un paio di buone occasioni.