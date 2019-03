Le pagelle di Frosinone-SPAL 0-1: Vicari è il migliore in campo

===Frosinone===

Marco SPORTIELLO 6 – Può poco sul gol, per il resto non viene chiamato più di tanto in causa.

Lorenzo ARIAUDO 6 – Partita con poche sbavature, Petagna e Antenucci non lo spaventano più di tanto. (dal 78' Federico DIONISI SV)

Bartosz SALAMON 6,5 – Ottima prova al centro della difesa, va a vicino a un gol in rovesciata che sarebbe stato clamoroso.

Nicolò BRIGHENTI 5,5 – Vicari segna nella sua zona di competenza, anche se c'era anche Pinamonti. A parte l'episodio, si destreggia bene.

Luca PAGANINI 6 – Generoso, contribuisce più alla fase di copertura e pressing che a quella offensiva.

Paolo GHIGLIONE 5,5 - Torna dall'infortunio e si vede che è arrugginito. Non spinge come in altre partite. (dal 59' Camillo CIANO 6 - Entra con vivacità, anche se costruisce poco)

Federico VIVIANI 5,5 – Gioca la prima mezz'ora, quella in cui il Frosinone è meno brillante. Poi si ferma per un altro problema fisico. (dal 29’ Paolo SAMMARCO 6 - Parte fortissimo, colpendo subito il palo. Ci mette l'anima, ma cala nel secondo tempo)

Luca VALZANIA 6,5 - Buona prova. Al tiro due volte da fuori area, partita di grande quantità a centrocampo.

Andrea BEGHETTO 6 – Spinge tanto nel primo tempo, anche se gli manca sempre qualcosa per essere pericoloso. Tiene a bada Lazzari, cliente non banale.

Andrea PINAMONTI 5 – Fa tanto movimento e sportellate con mezza difesa della SPAL. Un bel tiro, anche se gli manca un po' di lucidità. E si fa sorpendere da Vicari sul gol.

Daniel CIOFANI 6 – Orgoglio e grinta da vendere per lui, che colpisce anche una traversa. Ma sottoporta gli manca la zampata giusta.

All. Marco BARONI 6 - Il suo Frosinone gioca una partita all'attacco e non avrebbe meritato la sconfitta. Nel finale le prova tutte, ma senza fortuna.

===SPAL===

Emiliano VIVIANO 6,5 - Incerto su Valzania, per il resto fa muro. Fortunato quando viene salvato dai legni, ma rimane uno dei protagonisti dei suoi.

Thiago CIONEK 6 - Ruvido ma efficace, è protagonista di un paio di interventi preziosi nell'affollata area della SPAL.

Francesco VICARI 7 - Il gol che decide la gara, oltre a essere di estrema importanza, è degno di un attaccante di razza. Per il resto comanda la difesa che regge l'urto del Frosinone per un'ora di gara.

Kevin BONIFAZI 6,5 – Partita di personalità: abbina una buona tecnica a una certa esuberanza fisico, difensore completo. Non si scompone durante il secondo tempo di sofferenza.

Manuel LAZZARI 5,5 - Non la sua miglior versione. Nel primo tempo spinge poco, peccando di precisione in alcuni casi. Poi si dedica soprattutto alla causa difensiva, senza riuscire a far ripartire i suoi.

Jasmin KURTIC 6 – Primo tempo di qualità, si inserisce e calcia il corner da cui nasce il gol. Poi cala alla distanza. (dal 71' Mattia VALOTI 6 - Si butta nella mischia per difendere il risultato)

Simone MISSIROLI 5,5 - Non brillante, soffre soprattutto dal punto di vista fisico. E in avanti il suo apporto è impalpabile.

Alessandro MURGIA 5,5 – Ci mette corsa, ma è poco propositivo. Può fare di meglio. (dal 56' Pasquale SCHIATTARELLA 5,5 - Entra per gestire il pallone, ma fa fatica anche lui ad avviare l'azione dei suoi)

Mohamed FARES 6 - A tratti devastante dal punto di vista atletico, ma non sfrutta fino in fondo questa sua qualità. E a volte è troppo confusionario.

Mirco ANTENUCCI 5,5 - Lavoro sporco e di sacrificio, ma la porta la vede poco.

Andrea PETAGNA 5,5 - Un altro che arretra molto per aiutare la squadra, ma quando si tratta di partire viene braccato dai difensori avversari e stenta. (dall'86' FELIPE SV)

All. Leonardo SEMPLICI 6 - La sua SPAL non brilla, ma gioca una partita difensiva di qualità. Una dote fondamentale per arrivare alla salvezza.