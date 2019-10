Le pagelle di Juventus-Genoa 2-1: Ronaldo provvidenziale, Sanabria sciagurato

Le pagelle della Juventus

Gianluigi BUFFON 6 – Incolpevole sul fortunoso gol di Koumé.

Juan CUADRADO 7 – Spinta costante sulla fascia di destra, davvero molto positivo il colombiano questa sera.

Davide RUGANI 5 - Malissimo in marcatura su Pinamonti, rischia grosso quando perde palla in una zona sanguinosa del campo e per poco non rimedia il cartellino più pesante.

Leonardo BONUCCI 7 – Autoritario e sempre sul pezzo: gol a parte (sontuoso stacco aereo a beffare Radu), è il leader assoluto del reparto arretrato.

Alex SANDRO 5 – Imperdonabile l’errore che dà il la al gol di Kouamé; soffre peraltro la spinta di Ghiglione sulla destra.

Sami KHEDIRA 5,5 – Ottimo avvio con costanti proiezioni a occupare l’area avversaria, ma la benzina finisce tro. (61’ RAMSEY 5,5 – Mai davvero nel vivo del gioco, ingresso troppo timido nel match.)

Rodrigo BENTANCUR 6 – Non è Pjanic (e si vede) ma si cala con buon cipiglio nel ruolo di regista davanti alla difesa. Suo il corner arrotato sulla testa di Bonucci per l’1-0-

Blaise MATUIDI 5,5 – Meno incisivo di altre occasione: poca fisicità e determinazione in mezzo al campo. (61’ RABIOT 5 – Impatterebbe anche bene il match, ma due gialli in poco meno di mezzora non si possono davvero perdonare.)

Federico BERNARDESCHI 5,5 – Luci e ombre nel suoi match: disastroso a lungo, si riscatta con un finale di match in crescendo prima di lasciare il posto a Douglas Costa (79’ DOUGLAS COSTA 6 – Fuoco e fiamme dal momento del suo ingresso in campo).

Paulo DYBALA 6,5 – Ispirato regista offensivo dei bianconeri: non segna ma impegna ripetutamente Radu e trova linee di passaggio interessanti per i compagni. Rigenerato.

Cristiano RONALDO 7 – In fondo i fuoriclasse si vedono anche in questi contesti: nel quadro di una “serata no” sale in cattedra nel momento decisivo e pesca il jolly che salva la baracca. Unico.

All.: Maurizio SARRI 6 - Bene solo nella fase iniziale la sua Juventus: troppo passiva in superiorità numerica, a tratti in balia del possesso genoano, salvata nel finale dai black out di Sanabria. Serata storta, ma bottino pieno: questa è in ogni caso un'ottima notizia.

L'esultanza di Cristian Kouamè, Juventus-Genoa, Getty ImagesGetty Images

Le pagelle del Genoa

Ionut RADU 6 – Beffato da Bonucci sul corner di Bentancur, sfodera prodezze in serie per mantenere in vita il Grifone. Croce e delizia.

Paolo GHIGLIONE 6,5 – Un motorino sulla fascia destra, inesauribile.

Cristian ZAPATA 6 – Prova attenta e diligente dell’ex centrale rossonero.

Cristian ROMERO 7 – I futuro bianconero non tradisce e si conferma un super prospetto di difensore centrale.

Peter ANKERSEN 6 – Bada più che altro a presidiare la sua zona, limitando le folate offensive.

Kevin AGUDELO 6,5 – Arrivano conferme per il centrocampista colombiano classe 1998: propizia il gol di Kouamé andando in pressing su Alex Sandro e accompagna costantemente l’azione dei suoi. (84’ RADOVANOVIC sv).

Lasse SCHONE 7 - Padrone incontrasto del centrocampo, si esprime ai livelli dei suoi trascorsi con l’Ajax. Al netto di qualche sporcatura in fase di smistamento, è praticamente perfetto allo Stadium.

Francesco CASSATA 5 – Il rosso è fiscale ma, già gravato da un cartellino giallo, doveva stare più attento.

KOUAME 7 – Spina nel fianco per la difesa bianconera con le continue accelerazioni; fortunato in occasione del gol perchè la palla, calciata con il destro, sbatte sul sinistro e assume una traiettoria da cartone animato illeggibile per Buffon. La fortuna aiuta gli audaci. (SANABRIA 4 – Entra e combina due fesserie clamorose: la prima costa un gol annullato dal Var per millimetrico offside, la seconda il rigore della vittoria bianconera).

Goran PANDEV 6 – L’esperto attaccante non sfigura agendo da prima punta a supporto di Koumé; al solito esemplare quando si tratta di proteggere palle e imbeccare i compagni, seppur non avendo vissuto una serata trascendentale. (68’ GUMUS 6 – Buon impatto per il jolly offensivo tedesco)

Andrea PINAMONTI 6,5 – Poco appariscenze in zona gol ma apprezzabile per impegno e dedizione alla causa; l’ex Inter lotta come un leone.

All. Thiago MOTTA 6,5 - Il Genoa non demerita affatto, anzi, a tratti mette sotto la Juventus sul piano del gioco. Insomma, la sua mano si vede già.