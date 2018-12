Le pagelle di Lazio-Torino 1-1: Djidji è un muro, Marusic condannato dagli episodi

===Lazio===

Thomas STRAKOSHA 6 – Intuisce il rigore, ma non lo para. Graziato per due volte dal palo, per il resto fa quello che deve senza patemi.

LUIZ FELIPE 5,5 – Si fa vedere in fase offensiva a inizio match, poi arretra. Ammonito, rischia più volte il rosso per interventi ruvidi su Belotti.

Francesco ACERBI 6 – Guida bene la difesa, controllando Belotti quando passa dalle sue parti. Si va vedere anche nell'area avversaria, dove è sempre una mina vagante.

Stefan RADU 6 – Partita ordinata e senza squilli, quando esce la squadra trova il pari e vive il suo momento migliore. (dal 57’ LUCAS LEIVA 6 - Solito buon lavoro in regia, prezioso anche in interdizione)

MARUSIC 5 - Parte bene, con qualche buona accelerazione. Poi però arretra e combina guai. Causa il rigore su Belotti e si fa espellere nel finale per un fallo su Lukic.

Marco PAROLO 6 – Solito lavoro di quantità, meno ficcante del solito con gli inserimenti. Un tiro, ma poco pericoloso.

Sergej MILINKOVIC-SAVIC 7 – Pareggia i conti con un gol dei suoi e in generale dimostra di essere sulla buona strada per tornare il grande giocatore che era. In crescita.

Senad LULIC 6 – Poche sbavature nella sua partita. Ringhia quando gli animi si surriscaldano.

Joaquin CORREA 5,5 – Qualche spunto nella prima parte del match, poi esce di scena. Gli manca sempre un po' di cattiveria agonistica (dal 64’ WALLACE 5 – Non entra bene. Perde qualche pallone di troppo e un suo retropassaggio fa tremare Strakosha)

LUIS ALBERTO 6 – Il tocco di petto con cui manda in porta Immobile è da applausi. Ma gioca un po' troppo a sprazzi. (dal 85' CAICEDO SV)

Ciro IMMOBILE 6 – Si sbatte con generosità lungo tutto l'arco d'attacco e va al tiro almeno tre volte. Forse con un po' di cattiveria in più avrebbe trovato la via della rete.

===Torino===

Salvatore SIRIGU 6 – Attento su Immobile nel primo tempo, chiude bene la saracinesa. Può poco sul tiro di Milinkovic.

Armando IZZO 6 – Preciso negli interventi, ruvido se serve. Esce per infortunio, sarà conunque squalificato la prossima(dal 51’ Emiliano MORETTI 6 - Entra bene in partita, ma è sfortunato e si fa male anche lui) (dall'83' LYANCO SV)

Nicolas NKOULOU 6,5 – Gioca bene in anticipo al centro della difesa, guida un reparto che disputa un'ottima prestazione complessiva.

Koffi DJIDJI 7 – Qualche affanno in avvio, poi si dimostra insuperabile. Baluardo del Torino nel momento di massima difficoltà, chiude alla grande su Immobile e sostituisce Sirigu murando i tiri laziali in un paio di occasioni. I granata cambiano più volte l'assetto difensivo a causa degli infortuni, lui non ne risente. Grande partita.

Lorenzo DE SILVESTRI 5,5 – Di fatto è il più pericoloso dei suoi. Ma se sui due pali è sfortunato, quel tiro alto da pochi passi grida ancora vendetta. E la Lazio pareggia subito dopo.

Tomas RINCON 6,5 – Partita non solo di cuore e muscoli ma anche di buone geometrie. A tratti è un po' ruvido, ma di certo efficace.

Soualiho MEITE’ 5 – Ha buoni numeri ma non si mette in mostra. Rischia il rigore su Acerbi e si fa cacciare nel finale cercando un inutile scontro extra calcistico.

Daniele BASELLI 5,5 – Avrebbe più libertà offensive dei compagni di reparto, ma si vede poco.

Cristian ANSALDI 6 – Meglio in fase offensiva che dietro, dove rischia e soffre un po' troppo.

IAGO FALQUE 5,5 – La sua qualità serve come il pane nell'attacco del Toro, ma lui fatica ad accendersi. Qualche spunto e poco più.

Andrea BELOTTI 6,5 - Generoso come sempre, si procura e realizza il rigore. Per il resto appare un po' isolato per essere davvero pericoloso.