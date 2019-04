MANCHESTER CITY

EDERSON 5,5 - Di certo non impeccabile sul primo gol di Son, si riscatta nella ripresa con un buon intervento su un'incornata centrale di Llorente

Kyle WALKER 5,5 - Saltato regolarmente quando viene puntato da Son, è in parte responsabile anche sul gol di Llorente con una spizzata di testa avventata.

Vincent KOMPANY 5 - Serata da dimenticare. Parte malissimo, poi si riscatta e si rende protagonista di un salvataggio miracoloso su Son. Ma nell'occasione della rete di Llorente si perde la marcatura dell'attaccante spagnolo e fa passare troppo facilmente il pallone.

Aymeric LAPORTE 4 - Pronti, via e commette due errori grossolani da cui scaturiscono le due reti di Son. Una notte da incubo per lui.

Benjamin MENDY 5,5 - Dietro non è certo una sicurezza, soprattutto in avvio. Davanti si fa vedere troppo poco. Prestazione anonima.

dall'84' Leroy SANE' 6 - In campo per pochi minuti, trova comunque il modo di confezionare un assist perfetto per Gundogan che il centrocampista spara alle stelle. Forse meritava più spazio sia all'andata che al ritorno.

Kevin DE BRUYNE 8 - Costruisce praticamente da solo 3 dei 4 gol del City: i suoi movimenti a tagliare il campo mandano in tilt i meccanismi difensivi del Tottenham. Lo slalom che manda in porta Aguero per il momentaneo 4-2 è celestiale. Partita perfetta.

Ilkay GUNDOGAN 6,5 - Qualche tentennamento in avvio, poi cresce col passare dei minuti e sfrutta a dovere l'uscita dal campo di Sissoko prendendo in mano le redini del centrocampo. Buona continuità di gioco: unico neo l'errore sottoporta su torre di Sané nel finale.

David SILVA 5,5 - Stranamente opaco e poco ispirato. Schierato come mezz'ala sinistra da Guardiola, cerca di muoversi tra le linee senza però lasciare il suo segno sulla partita.

dal 63' FERNANDINHO 6 - Guardiola lo manda in campo con il compito di stroncare sul nascere le ripartenze del Tottenham e lui svolge il suo compito con diligenza trovando anche il modo di farsi vedere sulla trequarti.

Raheem STERLING 8,5 - Il gol che sblocca la partita è una prodezza straordinaria, un destro a giro imparabile per Lloris. Più facile quello del 3-2, ma in ogni caso ha l'enorme merito di seguire l'azione di De Bruyne. Solo il Var gli cancella una storica tripletta al 93'. Sta migliorando tantissimo in fase realizzativa. Basti pensare che dall'inizio della scorsa stagione ha segnato 46 gol in 91 presenze, nelle precedenti 6 stagioni il suo score era stato di 44 reti in 223 presenze.

Sergio AGUERO 7 - Dà il la al gol del 2-2 di Bernardo Silva con una splendida apertura, poi si mette in proprio segnando il momentaneo 4-2 con un destro potentissimo sotto la traversa. Al 93' ha ancora la lucidità necessaria per servire a Sterling il pallone del possibile 5-3, ma il Var lo pizzica in fuorigioco.

Bernardo SILVA 6,5 - Con la complicità di Bernardo Silva riporta in partita il City dopo la doppietta di Son. Parte dalla destra, si accentra e col suo sinistro fa quello che vuole. In qualche circostanza gli manca un po' di concretezza.

All.: Josep GUARDIOLA 5 - Eliminazione bruciante, per il secondo anno consecutivo deve dire addio alla Champions League già ai quarti. Alcune scelte non hanno convinto, per usare un eufemismo, prime tra tutte l'esclusione di De Bruyne nella sfida d'andata e lo scarso utilizzo di Sané. I derby inglesi in Europa stanno diventano una maledizione per il tecnico spagnolo che, da quando ha lasciato il Barcellona di Messi, Iniesta e Xavi non è più riuscito a centrare una finale di Champions.

Christian Eriksen e Aymeric Laporte - Manchester City-Tottenham Champions League 2018-19Getty Images

TOTTENHAM

Hugo LLORIS 6,5 - Prende 4 gol, quasi 5, è vero ma può fare poco o nulla. Nella ripresa dice no a De Bruyne con un grande intervento con la mano di richiamo. Nell'ottica della doppia sfida risulta determinante, soprattutto per il rigore parato ad Aguero a Londra.

Kieran TRIPPIER 5,5 - Partita di enorme sofferenza per il terzino destro che non riesce ad arginare le discese di Bernardo Silva e De Bruyne che spesso vanno dalla sua parte. Si fa vedere poco anche in zona offensiva.

Toby ALDERWEIRELD 5,5 - Partita terribilmente complicata per il centrale: di lui si ricorda solo un'ottima chiusura su Aguero nel primo tempo, per il resto traballa paurosamente.

Jan VERTONGHEN 5,5 - Vale lo stesso discorso fatto per il compagno di reparto. Non molla, lotta su ogni pallone ma il suo rendimento è sotto la sufficienza.

Danny ROSE 5,5 - Non chiude su Bernardo Silva e spiazza Lloris con una mezza goffa autorete. Alterna buone cose a preoccupanti blackout: la sua cosa migliore è un traversone dalla sinistra sulla testa di Llorente.

dal 91' Davinson SANCHEZ s.v. - In campo per pochissimi minuti, non giudicabile.

Moussa SISSOKO 6 - La sua presenza dà peso e sostanza al centrocampo del Tottenham, infatti quando è costretto a lasciare il campo per infortunio gli Spurs devono riorganizzare l'intero assetto e vengono schiacciati.

dal 41' Fernando LLORENTE 7 - Il Tottenham imposta una ripresa basata sulle ripartenze, non il massimo per un attaccante con le sue caratteristiche. Eppure si vede, eccome se si vede. Incornata da due passi respinta da Ederson e soprattutto il tocco vincente (a metà tra fianco e braccio) che regala una storica qualificazione al Tottenham. Eroico.

Victor WANYAMA 5,5 - Surclassato da Gundogan in mezzo al campo, prova a rendersi utile in fase di interdizione ma viene spesso preso in velocità. Utilizzato poco in stagione, si trova a vivere da protagonista la partita più importante della stagione: un alibi non da poco.

Dele ALLI 6,5 - Il voto ampiamente sufficiente è dovuto soprattutto alla sua straordinaria capacità di ricoprire più ruoli: parte nei 3 dietro Son, finisce da play basso davanti alla difesa dimostrando grande spirito di adattamento. Prova di maturità.

Christian ERIKSEN 6 - Il suo sinistro non sarà quello delle serate migliori, ma entra nelle azioni più importanti del Tottenham firmando anche il corner da cui nasce il pareggio di Llorente. Perde la bussola solo nel finale quando invece di spazzare fa un retropassaggio avventato e lancia Aguero che, per sua fortuna, è in offside.

Lucas MOURA 5,5 - Forse il meno brillante tra i giocatori d'attacco del Tottenham. Non parte male, ma nella ripresa non riesce a tenere alta la squadra e a ripartire in velocità.

dall'82' Ben DAVIES s.v. - Gioca solo nel finale, non giudicabile.

Heung-Min SON 7,5 - Dopo avere deciso la sfida d'andata, conferma di essere un giocatore fondamentale per Pochettino. Ribalta subito il City con due gol diversissimi e pesantissimi: una cannonata d'opportunismo dal limite su erroraccio di Laporte, una rasoiata sotto l'incrocio che non dà scampo a Ederson. Anche nella ripresa riesce a far soffrire i difensori del City con le sue ripartenze.

All.: Mauricio POCHETTINO 8,5 - Porta il Tottenham in semifinale di Champions dopo un'attesa lunga 57 anni. E senza il suo giocatore più rappresentativo, Harry Kane. Prepara una partita coraggiosa contro il Manchester City rispondendo colpo su colpo. Non va in confusione nemmeno quando si fa male Sissoko, anzi: inserisce Llorente, ridisegna la squadra e lo spagnolo ex Juventus gli dà una gioia immensa.