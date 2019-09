Le pagelle di Napoli-Cagliari 0-1: Olsen, Castro e Pisacane eroici, Koulibaly ancora flop

Le pagelle del Napoli

Alex MERET 6 – Incolpevole sull’incornata ravvicinata di Castro.

Giovanni DI LORENZO 6,5 – Spinge tanto sulla sua corsia di competenza, sfornando diversi palloni sfiziosi ai compagni. Ormai una sicurezza in questo Napoli.

Nikola MAKSIMOVIC 6 – Abdica all’intervallo per un guaio fisico (Kalidou KOULIBALY 4 - Concede il bis e dopo l'autorete sciagurata contro la Juventus si fa cacciare per proteste dopo il gol incassato dal Napoli contro il Cagliari. Gesto inaccettabile, non si può perdere la brocca in questo modo...)

KOSTAS MANOLAS 6 – Presidia la sua zona e sfiora a più riprese il gol con scorribande offensive da calcio piazzato.

MARIO RUI 5,5 – Troppo spazio concesso a Nandez in occasione dell’assist per il gol vittoria, prima di allora non aveva demeritato.

Piotr ZIELINSKI 5,5 – Ancora troppo timido e troppo poco incisivo il centrocampista polacco.

ALLAN 5,5 – Poca energia in mezzo al campo, gli avversari ringhiano più di lui.

José Maria CALLEJON 5,5 – Insolitamente sottotono anche il generoso tuttofare spagnolo quest’oggi.

Lorenzo INSIGNE 5,5 – Clamoroso il gol che si divora nel primo tempo: luci e ombre nella prestazione di Lorenzo “il magnifico”. (74’ MILIK 5,5 – Non riesce a graffiare nel finale di match)

Hirving LOZANO 5 – Passo indietro per l’attaccante messicano oggi ben arginato dagli avversari. Polveri bagnatissime. (66’ Fernando LLORENTE 6 – Più impattante e pericoloso del compagno di squadra).

Dries MERTENS 7 – La vera anima del Napoli questa sera: invenzioni a servizio dei compagni e conclusioni pericolosi non sono mancate. Sempre lucido, sempre intraprendente. Incubo per la difesa isolana.

All. Carlo ANCELOTTI 6 – Il Napoli avrebbe, quanto meno ai punti, ampiamente meritato la vittoria e pure con ampio margine. Fermato da sfortuna e imprecisione delle punte: tonfo casalingo pesante ma dettato dalla casualità.

Lorenzo Insigne durante Napoli-Cagliari - 2019LaPresse

Le pagelle del Cagliari

Robin OLSEN 7,5 - Diventa Batman per una notte salvando a più riprese la sua porta dagli assalti napoletani. I riflessi su Insigne e Koulibaly sono prodigiosi!

Fabrizio CACCIATORE 5 – Soffre le pene dell’inferno in fase difensive.

Fabio PISACANE 7 – Gladiatore. Almeno due salvataggi clamorosi a sventare altrettante reti già fatte.

KLAVAN 6,5 – Ruvido, alle volte, ma tremendamente efficace quest’oggi.

LYKOGIANNIS 6 – Di Lorenzo gli crea qualche patema d’animo e in fase difensiva è chiamato agli straordinari.

Nahitan NANDEZ 7 – Uomo assist per una sera. Qualità e quantità a servizio della causa isolana.

Christian OLIVA 6,5 – Bene in regia in sostituzione di Cigarini. Prova tignosa del class3e 1996 uruguagio.

Arthur IONITA 5,5 - Quache sporcatura di troppo in mezzo al campo, un po' in apnea per questo filotto di impegni.

Marko ROG 5,5 – Luci e ombre nella sua prestazione; cala alla distanza dopo una buona prima parte di gara. (72' Lucas CASTRO 7,5 - Entra e risolve il match con incornata precisa a tre minuti dal termine. "Votone" in pagella e +3!)

João PEDRO 6 – Parte in quarta con alcune magate tra le linee ma si spegne alla distanza. (90' CEPPITELLI sv)

Giovanni SIMEONE 6 – Recita generosa e ricca di sportellata con i difensori avversari. Mezzo punto in meno per una buona occasione sprecata in avvio. (74' CERRI 6 - Utile come riferimento offensivo)

Allenatore: Rolando MARAN 6,5 – Cagliari premiato nel finale dopo una partita in costante sofferenza ma anche tignosa. L’organizzazione impresa da Maran è fuori discussione in ogni caso e il Cagliari si potrà togliere tante soddisfazioni quest’anno.