Le pagelle di Napoli-Samp 2-0: Elmas sembra un veterano, Di Lorenzo sforna assist. Murillo flop

Le pagelle del Napoli

Alex MERET 6,5 – Salva il risultato nel primo tempo con un autentico miracolo su Rigoni. Primo clean sheet della stagione

Giovanni DI LORENZO 6,5 – Festeggia con un assist la sua prima al San Paolo, dopo il gol contro la Juve. Impatto devastante del terzino ex Empoli che copre tutta la fascia con grandi sgroppate. Solo Alexander-Arnold del Liverpool ha preso parte attiva a più gol di lui tra i difensori nel 2019 nei top5 campionati europei, grazie a sei gol e tre assist

Nikola MAKSIMOVIC 6 – Con la spada di Damocle dell'ammonizione fin dai primi minuti, fa una partita attenta e senza sbavature

Kalidou KOULIBALY 6,5 – Riconquista il San Paolo dopo l'autogol maldestro dello Stadium. Magistrale dietro, arrembante in attacco nel secondo tempo con 3/4 dribbling da vera ala di sfondamento

MARIO RUI 6 – Cresce, notevolmente, nella ripresa: dal suo piede parte l'azione che, poi, porterà, al raddoppio di Mertens

José María CALLEJÓN 6 – Parte dall'esterno ma converge con continuità verso il centro per portare l'uomo e lasciare campo a Di Lorenzo. Non ci sono pecche nella sua prestazione, ma la sensazione è che possa regalare più emozioni. Sfiora il capolavoro al volo solo per un miracolo di Audero

Eljif ELMAS 7 – Tra dieci giorni compirà 20 anni, ma il macedone sembra già un veterano. Il regalo di Ancelotti sono le chiavi del centrocampo partenopeo. La qualità non era in dubbio, ma in queste prime uscite sta mostrando grandi doti anche in fase difensiva. Non molla un centimetro neanche dopo un infortunio che sembrava averlo messo k.o. (dal 75' Lorenzo INSIGNE 6 - Entra e si mette subito a disposizione dei compagni. Sfiora il gol in un paio di occasioni)

Fabián RUIZ 6,5 – In cabina di regia si distingue grazie ad un paio di chiusure degne di nota e a suggerimenti a testa alta. Nella ripresa porta palla con una qualità di tocco che lascia immaginare una stagione di gran livello

Piotr ZIELINSKI 6 - Quello che brilla meno tra i titolari di partenza di Carletto. Reinventato sull'esterno, partecipa poco alla manovra, migliorando il rendimento nella ripresa, con qualche spunto importante

Dries MERTENS 7,5 – Apre e chiude la partita, sfiora la traversa. La difesa della Samp non ci capisce niente. Il belga ha segnato in tutte le sue ultime sei gare casalinghe in campionato, l'ultimo giocatore a riuscirci in Serie A? Lo stesso Mertens nell’ottobre del 2017. Ormai a Napoli è un monologo

Hirving LOZANO 6,5 - Spina nel fianco della retroguardia blucerchiata con ripartenze improvvise e fulminee. Un suo stop nel primo tempo fa sobbalzare tutto il San Paolo (dal 64' Fernando LLORENTE 6,5 - Dopo due minuti si rende protagonista con un assist: se il buongiorno si vede dal mattino...)

All. Carlo ANCELOTTI 7 – Cambia tanto rispetto alla trasferta di due settimane fa a Torino. Fa esordire da titolari Lozano ed Elmas, lasciando in panchina Insigne, Manolas, Allan e Ghoulam in vista della supersfida di martedì sera contro il Liverpool campione d'Europa. E Carlo, come spesso succede, ha ragione

Lozano in un'azione di gioco in Napoli-SampGetty Images

Le pagelle della Sampdoria

Emil AUDERO 5,5 - Immobile sul primo gol, mal posizionato sul secondo. Mette una pezza su una conclusione di Elmas e risponde alla grande su un bellissimo tiro al volo di Callejon, ma non è abbastanza per guadagnarsi il 6 in pagella

Bartosz BERESZYNSKI 5 - Soffre più del dovuto le incursioni di Mertens & Co. Prova deludente del polacco

Jeison MURILLO 4 - Non c'è Colley ad affiancarlo questa volta, ma gli errori continuano ad esserci: in colpevole ritardo sul tap-in vincente di Mertens. Ancora rimandato

Vasco REGINI 5,5 - È la sorpresa dell'ultim'ora, dopo un anno torna a vestire la maglia blucerchiata e non sfigura (più degi altri). Partita senza infamia e senza lode (dal 66' Mehdi LERIS 5 - Entra un minuto prima del raddoppio del Napoli, a risultato ormai compromesso. Presenza impalpabile)

Alex FERRARI 5,5 - Inizia trovando quasi il clamoroso gol del vantaggio, poi macchia la serata con alcune disattenzioni, su tutte il tocco fatale che devia in porta il pallone del 2-0 firmato Mertens

Karol LINETTY 5 - Sottotono fisicamente E' il grande assente del centrocampo di Di Francesco. Ci si aspetta ben altro dal polacco

Albin EKDAL 5,5 - Rimane imbrigliato nel pressing del Napoli e regala il secondo gol a Mertens, con un tocco che annulla il fuorigioco degli azzurri

Nicola MURRU 5 - I partenopei sfondano dalla sua parte come la lama nel burro, gli si può imputare il pallone che ha consentito a Mertens di sbloccare il vantaggio. Non riesce a spingere per trovare il riscatto in impostazione

Gianluca CAPRARI 5 - Lezioso, mai efficace. Sembra non intendersi al meglio con i compagni (dal 69' Manolo GABBIADINI 6 - Entra deciso e offre un bel cross per Rigoni, che però manca l’appuntamento con il gol)

Fabio QUAGLIARELLA 6 - E' l'uomo più pericoloso dell'attacco di Di Fra. Fa a sportellate con Koulibaly e Maksimovic, serve i compagni (manda in porta Rigoni nel primo tempo) e mira sempre la porta

Emiliano RIGONI 5 - Prima da titolare in blucerchiato, si divora l'1-1 da solo davanti a Meret. Di buono c'è la vivacità, il rovescio della medaglia è la discontinuità all'interno dei novanta minuti.

Eusebio DI FRANCESCO 5 - Partenza da incubo dell'ex tecnico giallorosso che prova a cambiare gli interpreti, ma non è ancora alla ricerca di un'identità. La sensazione è che abbia le settimane contate se non arriveranno punti nel breve