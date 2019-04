=== Sassuolo ===

Andrea CONSIGLI 8: da premiare come migliore in campo perché nel primo tempo è protagonista di almeno un paio di interventi strappa applausi, in rapida successione, su Léris e Bani. Poi, a metà ripresa, compie un intervento plastico spettacolare su Giaccherini, gli para un rigore all'89' e, al minuto 91', chiude la saracinesca anche al cospetto di Stepinski.

Pol LIROLA 7,5: due assist vincenti e una prestazione incontenibile lungo l'out di destra.

Merih DEMIRAL 7: doppietta in elevazione che corrisponde alle sue prime gioie nel calcio italiano. Il giovane difensore arrivato dalla Turchia si sta dimostrando un investimento azzeccato. E' inoltre il 17° giocatore neroverde ad andare in gol: meglio, solo Il Borussia Dortmund. Tuttavia, in difesa, qualche intervento resta da registrare, sia in marcatura che nella valutazione dei tempi di intervento, vedi il rigore causato su Stepinski.

Il gol di Demiral - Sassuolo-Chievo Serie A 2018-19LaPresse

Gian Marco FERRARI 7: suo l'assist dalla bandierina per la seconda segnatura di Demiral. In generale, dalle sue parti, non passa uno spillo.

Federico PELUSO 6,5: prova di esperienza lungo la fascia sinistra, in cui duella con Léris, contro il quale ha la meglio nella maggior parte delle circostanze.

Dal 76' Rogério 6: entra e si esprime con ordine in una fase di match, tuttavia, piuttosto "morbida".

Manuel LOCATELLI 7: grande caparbietà nel recupero palla e creatività indiscutibile appannaggio della fase offensiva. L'ex Milan merita la gioia personale di inizio ripresa.

Dal 67' Alfred Duncan 6: Mezzora scarsa di allenamento, di fatto, dopo che De Zerbi aveva scelto di farlo rifiatare, facendolo partire dalla panchina.

Francesco MAGNANELLI 7: geometra tuttofare della metà campo sassolese. Fascia di capitano al braccio, resta il vero pilastro del club emiliano.

Mehdi BOURABIA 7: guizzante e ricco di spunti da mezzala sinistra. E' difficile da contenere.

Domenico BERARDI 7: un gol, un paio di calci di punizione particolarmente insidiosi e qualche colpo di pregio in una serata particolarmente positiva.

Khouma BABACAR 6,5: bravo a recuperare e a servire a Berardi la palla del 4-0. Tuttavia, là davanti, resta a secco.

Jeremie BOGA 7: immarcabile. Nel finale ha ancora la forza di irridere Bani, farsi tutta la fascia sinistra e andare al tiro, sfiorando il 5-0.

Dall'84' Federico Di Francesco: sv.

L'esultanza dei giocatori del Sassuolo - Sassuolo-Chievo Serie A 2018-19Getty Images

Mister Roberto DE ZERBI 7: torna a "pedalare" e a dare spettacolo, il suo Sassuolo. Dovrebbe, però, ricominciare a farlo anche in match più probanti, da qui in avanti.

=== Chievo Verona ===

Stefano SORRENTINO 6: subisce 4 gol ma, laddove possibile, tira fuori l'intervento prodigioso. Impossibile punirlo con un'insufficienza.

Mattia BANI 4: prestazione da incubo per l'ex difensore della Pro Vercelli, in panico totale di fronte al giocoliere Boga e in ambasce su Babacar.

Bostjan CESAR 5,5: l'ultimo ad arrendersi. In proiezione offensiva gli annullano anche un gol. Tuttavia, contro il veloce attacco neroverde, dimostra tutti i suoi limiti atletici dettati dall'anagrafe.

Federico BARBA 4,5: commette il fallo su Bourabia che porta all'annullamento del gol di Giaccherini sull'1-0. Da lì la squadra si demoralizza e l'ex Sporting Gijon continua a sbagliare molto in fase di contenumento.

Mehdi LERIS 5,5: un paio di conclusioni pericolose nel corso del primo tempo, in cui si mostra assai propositivo. Scompare completamente nel corso della ripresa.

Përparim HETEMAJ 4,5: permette a Demiral di staccare indisturbato in occasione del 4-0, oltre ad apparire stanco e senza più particolari stimoli.

Dal 56' Assane Dioussé 6: entra bene, per quel poco che ancora si poteva fare, in campo. Suo un bel traversone che lancia in porta Stepinski, il quale tuttavia non ne approfitta.

Nicola RIGONI 4,5: costantemente fuori posizione a metà caampo.

Sofian KIYINE 6: Di Carlo sbaglia a toglierlo dal mazzo. In fondo, era uno dei pochi a confezionare palloni apprezzabili per la linea d'attacco.

Dal 56' Emanuel Vignato 6: l'italo-brasiliano classe 2000 ha buoni colpi nel palleggio. Crescerà bene.

Emanuele GIACCHERINI 6: gara sfortunatissima. Altro rigore annullatogli dalla VAR (per giunte per un'infrazione commessa non da lui, come successe, ad esempio, contro la Fiorentina) e un rigore respinto da Consigli all'89'. In mezzo, buoni palloni scodellati.

Il rigore sbagliato da Emanuele Giaccherini - Sassuolo-Chievo Serie A 2018-19LaPresse

Mariusz STEPINSKI 4: non ne prende una là davanti. Giocatore in fase calante da diverse settimane.

Manuel PUCCIARELLI 4: si inserisce nelle azioni clivensi con tempi completamente sbagliati. Prestazione da dimenticare per l'ex Empoli.

dal 69' Lucas Piazon 5: tocca pochissimi palloni dal momento del suo ingresso.

Mister Domenico DI CARLO 5: sull'1-0 la sua squadra ci prova. E anche con una trama di gioco particolarmente apprezzabile. L'episodio del gol annullato Giaccherini e del doppio vantaggio di Demiral a fine primo tempo, taglia le gambe ai suoi ragazzi.