Le pagelle di SPAL-Bologna 1-1: Viviano decisivo, Vicari sbaglia sul gol di Palacio

===SPAL===

Emiliano VIVIANO 7 – Che esordio per l'ex portiere della Sampdoria! Chiamato in causa già nei primi minuti, si supera in serie su Palacio, Soriano, Sansone e Orsolini. Decisivo, a dir poco.

Kevin BONIFAZI 5,5 – Qualche sofferenza di troppo quando il Bologna imprime il massimo sforzo. Si arrangia come può.

Francesco VICARI 5 – Parte bene, giocando d'anticipo. Ma è suo l'errore che porta al gol di Palacio.

FELIPE 6 – Discorso simile a quello di Bonifazi, anche se lui può far valere la maggiore esperienza.

Manuel LAZZARI 6,5 – Meno in palla del solito per circa un'ora, poi dimostra di essere decisivo per questa squadra con il "solito" assist al bacio. (dall'84' Thiago CIONEK SV)

Jasmin KURTIC 6,5 – Piedi buoni, prova ad inventare dal centrocampo in su. Sfiora il gol nel primo tempo, lo trova nella ripresa con un gran colpo di testa.

Mirko VALDIFIORI 5,5 – Soffre molto nel primo tempo e si prende anche un giallo che lo condiziona. Dai suoi piedi buoni ci si aspetta di più. (dall'81' Pasquale SCHIATTARELLA SV)

Simone MISSIROLI 6 – Corsa e abnegazione nelle due fasi come sempre. Ma manca un po' negli inserimenti che trova di solito.

Mohamed FARES 5,5 – Prende un brutto colpo in avvio che forse lo condiziona. In fase offensica combina davvero poco.

Andrea PETAGNA 6 – Tanto lavoro sporco per far salire la squadra, ma davanti è poco pungente. (dall'88' Alberto PALOSCHI SV)

Mirco ANTENUCCI 6,5 – Il capitano ci mette il cuore ed è sfortunato in due occasioni: prima è il Var a negargli il gol, poi il grande intervento di Danilo sulla linea.

===Bologna===

Lukasz SKORUPSKI 6,5 – Para bene su Antenucci e dimostra sicurezza negli interventi di ordinaria amministrazione.

Arturo CALABRESI 5,5 – Tiene bene Fares, molto meno Kurtic quando si allarga.

DANILO 6,5 – Tarpa le ali di Petagna negli ultimi 20 metri. Nel secondo tempo salva sulla linea il tiro di Antenucci con un grande intervento.

Filip HELANDER 5,5 – Parte bene, sicuro e preciso. Poi sbaglia l’intervento su Petagna sul gol annullato ad Antenucci e non è ben piazzato sul pareggio di Kurtic.

Mitchell DIJKS 6,5 – Bene nell’uno contro uno con un cliente difficile come Lazzari. Non si risparmia qualche sortita offensiva.

Andrea POLI 5,5 – Un po' troppa confusione in mezzo al campo, anche se l'impegno è sempre encomiabile. (dal 78' Mattias SVANBERG SV)

Erick PULGAR 6 – Un altro che si destreggia bene nelle due fasi, anche se a volte un po' indolente. Calcia male una punizione che andava sfrutta meglio.

Roberto SORIANO 6 – Attivissimo, soprattutto nel primo tempo, quando va al tiro almeno tre volte. Ma alla prima è Viviano a negargli il gol, sulle altre pecca un po' di killer instinct. E questo Bologna non può permetterselo.

SANSONE 6 – Gioca un po' troppo a sprazzi perchè la sua prestazione sia giudicata convincente. Eppure quando si accende la difesa avversaria rizza sempre le antenne.

PALACIO 6,5 – Passano gli anni, la classe resta la stessa. La finta e il tiro per il gol dell'1-0 sono speciali, proprio come lui.

ORSOLINI 5,5 - Ha grande qualità, ma non riesce ad esprimerla al meglio. E a ottime giocate di tecnica accoppia errori di distrazione che potevano costare caro. (dal 78' Federico SANTANDER SV)