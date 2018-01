Le pagelle di Spal-Lazio 2-5

=== SPAL ===

GOMIS 5.5 Nessuna colpa particolare ma cinque gol al passivo sono comunque una zavorra da dimenticare in fretta

SALAMON 4: In balia degli attaccanti laziali. Primo tempo da incubo, infilato più volte da Immobile, assolutamente devastante. Lascia il campo a Rizzo a inizio ripresa. Bocciato. (dal 46’ Rizzo 6: Buon impatto iniziale, poi si spegne progressivamente)

VICARI 4.5 Anche lui in grande difficoltà di fronte alle accelerazioni dei laziali. Il cliente era ostico ma la prestazione è stata deficitaria.

FELIPE 5 Prova quantomeno a farsi vedere in avanti e sfiora una rete che avrebbe potuto dare nuove speranze ai suoi. Strakosha compie però un miracolo.

LAZZARI 6.5 Sempre ottimo in fase di spinta, soffre però l’intraprendenza di Lukaku. Resta uno dei più positivi fra i suoi.

SCHIATTARELLA 5.5 Qualche guizzo e qualche invenzione isolata, come la palla che serve ad Antenucci nel primo tempo, che potrebbe portare al 3-3. Poco altro.

VIVIANI 6 Un palo e qualche buona verticalizzazione. Il piede rimane educato ma non è nella migliore giornata. (dal 74’ Costa 6 Entra a gara già compromessa)

GRASSI 5 A tratti in balia della mediana laziale, troppo timido e remissivo.

MATTIELLO 5.5 Buoni spunti in fase di spinta ma soffre le ripartenze laziali. (dall’84’ Bonazzoli SV)

ANTENUCCI 7 Altri due gol, freddo dal dischetto e implacabile in occasione della rete che sembra riaprire i giochi. Gran momento.

PALOSCHI 5.5 Impreciso e sfortunato. Sbaglia sottomisura l’occasione del possibile 3-3 nel primo tempo. Corre e lotta ma oggi le polveri sono bagnate.

ALL.: SEMPLICI 5.5 La sua squadra è viva e lotta come in tante altre occasioni. La qualità tecnica della Lazio questa volta fa, però, la differenza. Piccola batosta (in termini di punteggio) dalla quale ripartire.

=== LAZIO ===

STRAKOSHA 6.5 Risponde presente con un miracolo su Felipe. Incolpevole sui gol presi.

RADU 6 Non concede nulla agli esteti del calcio ma è comunque prezioso e sicuro. Spizza il pallone per il definitivo 5-2 di Immobile. (dal 58’ Luiz Felipe 6 Tiene la posizione, prende un giallo e poco altro)

WALLACE 5.5 Troppo svagato, pecca di superficialità con il corto rinvio che libera Antenucci per il secondo gol ferrarese. La tenuta difensiva laziale va migliorata.

DE VRIJ 6 Meno splendente rispetto ad altre occasioni. Qualche disattenzione di troppo ma salva su Paloschi nel primo tempo, confermandosi guida per la difesa.

BASTA 6 Ottima spinta, qualche affanno di troppo in fase di copertura. Comunque ampiamente sufficiente.

PAROLO 6 Non sbanda in mezzo al campo e prova più volte la conclusione, non trovando mai il bersaglio grosso.

LEIVA 7 Solita regia affidabile e intelligente. Uno degli uomini più importanti nell’economia dell’ottima stagione laziale. (dal 76’ Lulic SV)

MILINKOVIC SAVIC 6.5 A corrente alternata. Sprazzi di classe come il tocco in profondità per Immobile in occasione del 3-1 ma qualche pausa di troppo. (dal 58’ Felipe Anderson 5.5 Avulso dal gioco, non riesce a entrare in partita.)

LUKAKU 7 Bel duello con Lazzari in fascia. Soffre un pochino in fase di copertura ma è a tratti straripante quando sale. Ottima gara.

LUIS ALBERTO 7.5 Un gol splendido, un assist geniale ed elegante per Immobile e tanta qualità in mezzo al campo. Ancora decisivo.

IMMOBILE 9 Stagione assolutamente da incorniciare, in giornate come questa appare assolutamente inarrestabile. Potente, freddo, poderoso. 20 gol in 17 presenze. Serve aggiungere altro?

ALL.: INZAGHI 7 La sua Lazio deve migliorare in fase difensiva ma conferma di avere qualità assolute dalla mediana in su. Grande varietà di soluzioni e un tecnico che si conferma serio e preparato. La squadra può crescere ancora.