Basta Agüero contro il Burton, Manchester City in finale dove aspetta Chelsea o Tottenham

Il Manchester City sbriga la formalità Burton Albion e si qualifica per la finalissima di Coppa di Lega inglese (se preferite, Carabao Cup) in programma per il prossimo 24 febbraio a Wembley dove aspetta la vincente dell'altra semifinale, quella prevista per domani sera tra Chelsea e Tottenham con gli Spurs in leggero vantaggio per la vittoria di misura dell'andata.

Al Pirelli Stadium di Burton upon Trent è bastato un guizzo del famelico bomber Sergio Agüero per avere la meglio sui padroni di casa: bravo l'attaccante argentino a impattare nel migliore dei modi il cross dalla destra del compagno di squadra di Riyad Mahrez trovando il diagonale rasoterra imparabile per il portiere avversario Collins. Azione orchestrata da un De Bruyne ormai pienamente reintegrato dopo l'infortunio.