Higuain si presenta a Stamford Bridge: timida accoglienza dei tifosi del Chelsea

Prima uscita per Gonzalo Higuain, anche se l’argentino non è ancora a disposizione di Maurizio Sarri. L’ormai ex Milan si fa vedere per la prima volta dai tifosi del Chelsea, nel prepartita della sfida contro il Tottenham, valida per il ritorno della semifinale di Coppa di Lega inglese.

Un saluto alla mascotte, il saluto dello speaker dello Stamford Bridge e qualche applauso del pubblico di casa. Non una grande accoglienza, anche se la presentazione dell’argentino è stata lampo proprio prima dell’inizio della gara.