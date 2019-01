Il Chelsea fa festa ai rigori, Tottenham fuori: Sarri vola in finale, sfiderà il City

Il Chelsea di Maurizio Sarri si qualifica alla finale di Coppa di Lega. I Blues, sconfitti 1-0 nella semifinale d'andata a Wembley, battono 2-1 il Tottenham a Stamford Bridge nel match di ritorno e fanno festa dopo i calci di rigore. Il 24 febbraio a Wembley sfideranno il Manchester City di Guardiola che avevano già affrontato a inizio stagione in Community Shield perdendo 2-0. Prima del calcio d'inizio breve apparizione di Gonzalo Higuain, presentato ai suoi nuovi tifosi.

N'Golo Kanté e JorginhoGetty Images

La cronaca

Primo tempo a senso unico, in campo c'è solo il Chelsea mentre il Tottenham non riesce mai a calciare in porta. Il risultato si sblocca al 27': Kanté raccoglie una corta respinta di Llorente sugli sviluppi di un corner e fa partire un destro terrificante che passa tra una selva di gambe e trafigge Gazzaniga, non impeccabile nella circostanza. La squadra di Sarri domina e al 38' trova il meritatissimo raddoppio: Pedro lancia Azpilicueta sulla destra, traversone basso a centro area per il sinistro di prima intenzione di Hazard che spedisce la palla nell'angolino basso.

Kepa para il rigore di Lucas MouraGetty Images

La partita cambia volto nella ripresa. Il Tottenham accorcia le distanze al 50': perfetto traversone di Rose dalla sinistra, David Luiz perde Llorente che di testa trafigge Kepa da due passi. Non c'è un attimo di tregua: Hazard si divora il 3-1 con un sinistro che si perde sul fondo di un niente, poi è Llorente a lisciare il pallone su un fantastico assist di controbalzo di Eriksen. All'ultimo secondo la palla buona è per Giroud: deviazione in tuffo di testa su cross di Emerson Palmieri e palla a lato per centimetri. Si vai ai rigori. I Blues sono impeccabili, per gli Spues sbagliano Dier e Lucas Moura.

La statistica

46 - Il Chelsea non ha perso nessuna delle 46 partite casalinghe disputate a Stamford Bridge (in tutte le competizioni) nelle quali Eden Hazard è andato a segno. Il bilancio è di 39 vittorie e 7 pareggi.

Eden HazardGetty Images

Il tabellino

Chelsea-Tottenham 2-1 (6-3 dcr)

Chelsea (4-3-3): Kepa; Azpilicueta, David Luiz, Rudiger, Emerson Palmieri; Jorginho, Kanté, Barkley (81' Kovacic); Pedro (76' Willian), Giroud, Hazard. All.: Sarri.

Tottenham (4-3-2-1): Gazzaniga; Aurier, Alderweireld, Vertonghen, Davies (33' Rose); Dier, Winks, Sissoko (80' Davinson Sanchez); Eriksen, Lamela; Llorente (68' Lucas Moura). All.: Pochettino.

Arbitro: Martin Atkinson di Bradford.

Reti: 27' Kanté (C), 38' Hazard (C), 50' Llorente (T).

La serie di rigori: Eriksen (gol), Willian (gol), Lamela (gol), Azpilicueta (gol), Dier (alto), Jorginho (gol), Lucas Moura (parato), David Luiz (gol).

A breve il report completo del match.