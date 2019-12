Dopo il k.o. al San Paolo contro il Napoli, a Birmingham arriva la seconda sconfitta stagionale del Liverpool che viene così eliminato dalla League Cup, la terza competizione nazionale inglese. Una notizia da prima pagina, se non fosse che a scendere in campo contro l’Aston Villa, attualmente quartultimo in Premier League, è stata la formazione Under 23 dei Reds. Nessun big presente al Villa Park: Salah, Firmino, Van Djik e perfino Jurgen Klopp erano seduti comodamente in poltrona in attesa di giocare la semifinale del Mondiale del Club domani in Qatar contro i messicani del Monterrey.

Una scelta di necessità che ha permesso di scrivere un’altra pagina della storia del club campione d’Europa. Contro i Villans Neil Critchley, allenatore delle giovanili del Liverpool, alter ego di Klopp questa sera, ha schierato la formazione titolare più giovane di sempre in una competizione ufficiale: 19 anni e 183 giorni. Ironia del destino contro l'undici più "anziano" in stagione dei padroni di casa: 28 anni e 32 giorni. Una sfida che, di fatto, non è mai stata in discussione: 4-0 a fine primo tempo e manita siglata dai Villans allo scadere della ripresa. Una disfatta annunciata che non ha fermato l’immancabile "You’ll Never Walk Alone” dei migliaia di tifosi Reds accorsi a Birmingham. Il calcio inglese (e si badi bene, non la Federazione, colpevole della sovrapposizione con il calendario internazionale) stupisce ancora una volta.

La cronaca in 5 momenti chiave

15’ VANTAGGIO DELL'ASTON VILLA - Punizione a giro da posizione defilata Hourihane che attraversa tutta l'area di rigore dei Reds e si insacca in rete. Colpevole il giovane portiere Kelleher

17’ RADDOPPIO DELL'ASTON VILLA - Trezeguet allarga per Jota che a sua volta pesca Elmohamady in profondità sull'out di destra: il centrocampista egiziano tenta il cross che sfortunatamente viene deviato da Boyes e si infila in porta. Non può nulla questa volta Kelleher. Troppo grande la differenza tra le due squadre in campo

36’ TRIS DELL'ASTON VILLA - Dilagano i Villans... Disimpegno sciagurato di Van den Berg che si fa soffiare il pallone da Jota sulla trequarti. Lo spagnolo serve Kodja in profondità: l'attaccante ivoriano si prende tutto il tempo e trafigge Kelleher per la terza volta in questo primo tempo. Partita, come da pronostico, in ghiaccio per Dean Smith

44’ POKER DELL'ASTON VILLA - Azione magistrale dei Villans che "scherzano" i giovani Reds. Solito schema: Jota allarga per Elmohamady che serve in area Kodja. Tap-in col piattone e Kelleher battuto

90’ + 2’ MANITA DELL'ASTON VILLA - Contropiede fulmineo dei Villans che trovano il 5-0 con il diagonale di Wesley su suggerimento di Trezeguet

Un'azione di gioco di Aston Villa-LiverpoolGetty Images

Il migliore in campo

Jonathan Kodjia – Non segnava da maggio. Una doppietta che può rilanciare le quotazioni dell’attaccante ivoriano e la corsa salvezza dei Villans

Il momento social del match

Il tabellino

ASTON VILLA-LIVERPOOL 5-0 (primo tempo 4-0)

Aston Villa (4-4-2): Nyland, Elmohamady, Chester (dal 73’ Hause), Konsa, Taylor, Lansbury, Douglas Luiz, Hourihane, Jota, Kodja (dal 73’ Wesley), Trezeguet. All. Smith

Liverpool (4-3-3): Kelleher, Hoever (dal 78’ Clarkson), Boyes, Van den Berg, Gallacher, Christie-Davies, Kane, Chirivella, Elliott, Longstaff (dal 65’ Bearne), Hill. All. Critchley

Arbitro: L. Mason

Gol: 15’ Hourihane, 17’ Boyes (Autogol), 36’, 44’ Kodja, 92’ Wesley

Assist: Jota, Elmohamady, Trezeguet

Ammoniti: Christie-Davies