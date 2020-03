A breve il servizio completo...

Il tabellino

ASTON VILLA-MANCHESTER CITY 1-2 (primo tempo 1-2)

ASTON VILLA (3-4-3): Nyland; Guilbert, Engels, Mings; Targett, Nakamba, Douglas Luiz, Al-Muhamadi (dal 70' Trezeguet); Grealish, El Ghazi (dal 70' Hourihane), Samatta (dall'80' Davis). All. Smith.

MANCHESTER CITY (4-3-3): Bravo, Walker, Stones, Fernandinho, Zinchenko, Gundogan (dal 58' De Bruyne), Rodri, David Silva (dal 77' Bernardo Silva), Sterling, Aguero (dall'84' Gabriel Jesus), Foden. All. Guardiola.

Gol: 20' Aguero (M), 30' Rodrigo (M), 41' Samatta (A)

Assist: 1-0 Foden (M), 2-0 Gundogan (M), 2-1 El Ghazi (A).

Ammonizioni: Sterling (M), Rodrigo (M), Al-Muhamadi (A), Nakamba (A), Mings (A).

La cronaca in 5 momenti chiave

20’ MANCHESTER CITY IN VANTAGGIO - Sterling scarica per Rodri, grandissimo lancio per Foden alle spalle della difesa: appoggio per Aguero, destro schiacciato a terra da pochi passi che sorprende Nyland.

30’ RADDOPPIO DI RODRI, FURIA ASTON VILLA - Calcio d'angolo di Gundogan, il centrocampista parte dal secondo palo e stacca al centro dell'area di rigore: nulla da fare per Nyland. Ma l’Aston Villa è furibondo: non c’era il corner per i Citizens.

41’ SAMATTA RIAPRE IL MATCH - Clamoroso scivolone di Stones, El Ghazi ne approfitta e crossa di sinistro: testata vincente dell'attaccante, che approfitta dell'assenza del difensore del City in area di rigore.

74' NYLAND SALVA SU RODRI - Altro colpo di testa dello spagnolo su angolo di De Bruyne: ottimo intervento del portiere sul primo palo.

88' PALO DELL'ASTON VILLA - Pazzesca occasione: Engels colpisce di testa su calcio d'angolo, Bravo respinge e manda la palla sul palo.