Il capolavoro di Matic (poi espulso) non basta allo United: in finale ci va il Manchester City

Vittoria amara per il Manchester United nel derby di ritorno della semifinale di Coppa di Lega inglese all'Etihad Stadium, casa del Manchester City. I Red Devils si sono imposti per 1-0 grazie a un eurogo di Matic al 35esimo del primo tempo, una prodezza tutta da riammirare:

All'ultimo atto della Carabao Cup ci va (ci torna, sarebbe meglio dire) però la squadra di Guardiola in virtù del successo per 3-1 dell'andata a Old Trafford. I ragazzi di Solskjaer hanno giocato in inferiorità numerica nel quarto d'ora finale per l'espulsione dello stesso Matic. Due invece i gol annullati ai Citizens nel corso della partita. In finale il Manchester City se la vedrà contro l'Aston Villa. Appuntamento fissato per il primo marzo 2020, cornice? Wembley, naturalmente!