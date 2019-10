Klopp: "O si trova una data giusta per noi o il Liverpool si ritira dalla Coppa di Lega"

All'indomani del successo ai rigori contro l'Arsenal dopo l'incredibile 5-5 maturato nei 90 minuti regolamentari che è valso la qualificazione ai quarti di finale di Coppa di Lega, Jurgen Klopp sbotta in conferenza stampa a fine partita e minaccia una decisione clamorosa: ritirare il suo Liverpool dalla competizione. Il motivo è presto detto: tra impegni in Premier League, Champions e Mondiale per Club, il calendario dei Reds è fitto di impegni e tanto basta per scatenare la furia del tecnico tedesco.

" Non ho fatto io il calendario quindi sono altre le persone che se ne dovrebbero occupare. La Fifa dice che dobbiamo esserci per il Mondiale per club e ci saremo. Stessa cosa per la Premier League e ovviamente non possiamo mancare. Poi c'è la Carabao Cup, che vogliamo giocare, ma non vogliamo che la partita sia il giorno di Natale alle 3 del mattino. Se non troveranno una data giusta per noi vuol dire che non giocheremo e chiunque sarà l'avversario ai quarti passerà già il turno. È giusto che questo problema esca fuori adesso, non saremo noi le vittime di questo sistema. Fino a oggi questo problema di calendario è stato ignorato, credo infatti che molti della Premier League fossero davanti la tv a tifare Arsenal, beh, mi dispiace... "

Ai quarti di finale sarà Aston Villa-Liverpool

Nel frattempo sono stati sorteggiati gli abbinamenti dei quarti di finale di Coppa di Lega in programma il 16 dicembre. Il Liverpool se la vedrà con l'Aston Villa, mentre le altre sfide saranno Oxford United-Manchester City, Manchester United-Colchester United ed Everton-Leicester. Sul profilo Twitter ufficiale della Carabao Cup, intanto, viene precisato che sarà individuata una data alternativa per il Liverpool, che in quei giorni sarà di scena al Mondiale per club.