Liverpool costretto a dividersi in due squadre: "Una per la Coppa, l'altra per il Mondiale"

Quando si dice avere due squadre a disposizione... È stato sorteggiato il calendario dei quarti di finale di Coppa di Lega inglese e il Liverpool dovrà affrontare l’Aston Villa martedì 17 dicembre, peccato che i Reds - il giorno dopo - cominceranno la propria avventura nel Mondiale per club a Doha in Qatar. Una situazione un po’ insolita, con il Liverpool che più volte ha chiesto alla Lega calcio inglese di cambiare le date per permettere loro di disputare le due competizioni. Niente di fatto e per Jürgen Klopp ci sarà l’insano compito di dividere le squadre in due: una per la EFL Cup e una da spedire a Doha per il Mondiale.

Questo il comunicato del Liverpool

" Il Liverpool conferma che il quarto di finale di Carabao Cup contro l'Aston Villa si svolgerà martedì 17 dicembre 2019. Di conseguenza, utilizzeremo due squadre contemporaneamente, una squadra parteciperà al Mondiale per Club FIFA in Qatar e un'altra alla Carabao Cup. Vorremmo ringraziare l'EFL per i loro sforzi nell’accogliere le nostre richieste e possiamo confermare che sono state discusse date alternative, ma alla fine nessuna è stata considerata adatta senza compromettere la programmazione della competizione stessa o mettere a dura prova la nostra rosa "

Quando si giocano i quarti di EFL Cup?

Dopo la clamorosa vittoria del Liverpool ai tiri di rigore contro l'Arsenal, dopo il 5-5 dei tempi regolamentari, i Reds affronteranno l'Aston Villa ai quarti di finale in quel di Birmingham. Le gare erano in programma per mercoledì 18 dicembre, con la Lega calcio inglese che ha 'anticipato' il match a martedì 17.

Quando si gioca il Mondiale per club?

Il Mondiale per club verrà disputato a Doha, in Qatar, dall'11 al 21 Dicembre, con il Liverpool che 'entrerà in gioco' per la seconda della semifinale - del 18 dicembre - contro una tra Al-Sadd (Qatar), Hienghène Sport (Nuova Caledonia) e Monterrey (Messico). La finalissima verrà invece disputata il 21 dicembre all'Education City Stadium di Doha.