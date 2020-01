a breve il servizio completo...

Il tabellino

MANCHESTER UNITED-MANCHESTER CITY 1-3 (primo tempo 0-3)

Manchester United (4-3-3): De Gea, Wan-Bissaka, Lindelöf, Jones, Williams, Pereira, Fred, James (dal 63’ Gomes), Lingard (dal 45’ Matic), Rashford, Greenwood (dall’81’ Martial). All. Solskjaer

Manchester City (3-4-3): Bravo, Rodri, Fernandinho, Otamendi, Walker, De Bruyne (dal 79’ Gabriel Jesus), Gundogan, Mendy, Mahrez (dall’86’ Foden), Bernardo Silva, Sterling. All. Guardiola

Arbitro: M. Dean

Gol: 17’ Bernardo Silva, 33’ Mahrez, 42’ Pereira (A), 70’ Rashford

Assist: Walker, Bernardo Silva, Greenwood

Ammoniti: Lingard, Fred, Williams (U), Rodri, Walker (C)

La cronaca in 5 momenti chiave

17’ VANTAGGIO DEL CITY - Goooooooolasso di Bernardo Silva! Il portoghese riceve da Walker, si accentra e qualche metro prima dell'area di rigore lascia partire un missile a giro che si infila sotto la traversa. Niente da fare per De Gea. Secondo gol contro lo United per l'ex Monaco

33’ RADDOPPIO DEL CITY - Ma che partita sta facendo Bernardo Silva? Il portoghese vede un corridoio centrale libero e serve Mahrez in profondità: Lindelöf cerca di intercettare il pallone, ma la sfiora soltanto. L'algerino è implacabile: riceve, dribbla De Gea in uscita e deposita in rete. 2-0 City, si fa durissima per il Man. United

42’ TRIS DEL CITY - Citizens devastanti in contropiede! De Bruyne suona la carica e lancia Mahrez in profondità: un rimpallo favorisce ancora il fantasista belga che, in area di rigore, manda al bar Jones con una finta e calcia verso la porta trovando una deviazione decisiva di Pereira. 3-0 City, Old Trafford ammutolito

53’ PALO DEL CITY - Mendy scavalca la difesa dei Red Devils e trova Mahrez in area di rigore: destro dell'algerino da posizione defilata, ma la sfera si stampa sul legno

70’ ACCORCIA LO UNITED - Ci pensa il capitano, il numero 10: Marcus Rashford! Brutta palla persa a centrocampo dal City, riparte Greenwood palla al piede: il 18enne vede Rashford e lo serve sulla corsa. Stop orientato e destro a incrociare che non dà scampo a Bravo, 3-1 City

Il migliore in campo

Bernardo SILVA – Il portoghese squarcia il derby di Manchester con un missile che buca la porta di De Gea e poi si inventa un filtrante da sogno per Mahrez. L’8 in pagella non glielo toglie nessuno