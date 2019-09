Tottenham, che tonfo! Spurs eliminati dal Colchester, squadra di 4a divisione

Sei le partite disputate in serata valide per il terzo turno di Coppa di Lega: passa il turno il Manchester City, 3-0 al Preston. Avanti anche il Leicester, 4-0 al Luton; l'Everton supera lo Sheffield Wednesdey per 2-0 in trasferta. Il Watford batte di misura lo Swansea City per 2-1 mentre l'Arsenal di Unay Emery travolge il malcapitato Nottingham per 5-0. Clamorosa l'eliminazione del Tottenham di Mauricio Pochettino, sconfitto ai rigori dalla cenerentola Colchester, squadra di League 2 (quarta divisione del calcio inglese). Decisivo un errore di Lucas ai tiri di rigore dopo che tempi regolamentari e supplementari si erano chiusi sullo 0-0. I festeggiamenti nella contea dell'Essex sono già iniziati...

Avanza al turno successivo anche il Crawley Town (sempre iscritta al campionato di League 2) di mister Gabriele Cioffi, ex difensore del Carpi.

I risultati

Arsenal-Nottingham Forrest 5-0

Crawley Town-Stoke City 1-1 (5-3 d.c.r.)

Watford-Swansea City 2-1

Colchester United-Tottenham 0-0 (4-3 d.c.r.)

Portsmouth-Southampton 0-4

Preston North End-Manchester City 0-3

Luton Town-Leicester City 0-4

Sheffield Wednesday-Everton 0-2