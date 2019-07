Lega A: no al calendario asimmetrico per il 2019/20 ma resta un'idea per il futuro

No al calendario asimmetrico per l'attuale campionato. È quanto emerso dall'assemblea odierna della Lega Serie A, in via Rosellini. Il calendario della Serie A 2019-2020 sarà compilato con il metodo tradizionale 'a specchio', ma allo stesso tempo sarà effettuato uno studio sull'impatto di un sorteggio con modalità differenti per la stagione 2020/21. Non si è parlato della Supercoppa italiana, che a questo punto molto probabilmente si giocherà durante la pausa invernale in Arabia. È stato invece approvato il budget della Lega per la prossima stagione. Le società hanno infine deciso di prorogare l'Accordo Collettivo LNPA-AIC per una stagione, aprendo nelle prossime settimane un tavolo di lavoro.