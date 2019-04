Lega Pro, Ghirelli chiede la riammissione delle retrocesse 'virtuose'

”E’ stato un campionato terribile, penalizzante per i nostri club. Io sono perché si lenisca la situazione, si decidano le riammissioni dei club virtuosi di Lega Pro che retrocederanno". Lo ha detto il Presidente della Lega Pro, Francesco Ghirelli, nel corso del Consiglio federale, nel momento in cui si è discusso del regolamento dei Play off e Play out. "L’unico che può decidere in tal senso e darci luce verde è il Presidente della LND, Cosimo Sibilia. Se accedesse a tale proposta avrebbe la nostra riconoscenza a vita", le parole di Ghirelli in una nota. "So che su queste tematiche si discetta in convivi e incontri, l’unico vero problema è che non si dice come veramente si possa decidere. Io l’ho fatto!”, conclude.