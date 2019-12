Lewandowski batte Messi e Mbappé: è lui il re dei bomber del 2019. Cristiano Ronaldo è 5°

Va a Robert Lewandowski lo scettro di miglior marcatore del 2019: il 31enne attaccante polacco ha messo a segno la bellezza di 54 reti in 58 partite ufficiali tra club e Nazionale. Nel suo anno magico ci sono 2 triplette (una col Bayern Monaco e una con la Polonia) e lo storico poker in Champions League (in 14 minuti e 31 secondi, il più veloce di sempre) nel successo per 6-0 sulla Stella Rossa: in quella gara è diventato, insieme a Messi, l'unico ad avere segnato per due volte 4 gol in Champions. E a proposito di Leo Messi, l'argentino si deve accontentare della seconda piazza: il fuoriclasse del Barcellona, che ha appena messo in bacheca il sesto Pallone d'Oro della sua carriera, ha chiuso il 2019 con uno score di 50 reti in 58 partite. Sul gradino più basso del podio si accomoda Kylian Mbappé: il francese, che ha già superato quota 100 reti in carriera con i club a 21 anni appena compiuti, ha realizzato 44 gol in 49 incontri ufficiali tra PSG e Nazionale.

La Top Ten dei marcatori del 2019 (anno solare)

Giocatore Gol Presenze Robert Lewandowski (Bayern Monaco) 54 58 Lionel Messi (Barcellona) 50 58 Kylian Mbappé (PSG) 44 49 Raheem Sterling (Manchester City) 43 63 Cristiano Ronaldo (Juventus) 39 50 Harry Kane (Tottenham) 36 47 Sergio Aguero (Manchester City) 35 50 Karim Benzema (Real Madrid) 35 50 Sadio Mané (Liverpool) 35 63 Timo Werner (Lipsia) 31 47

Sono stati presi in considerazione i Top 5 campionati europei: Serie A, Premier League, Liga, Bundesliga e Ligue 1.

Cristiano Ronaldo giù dal podio: è quinto

E CR7? Il portoghese, per il quale il 2019 è stato il primo anno interamente passato alla Juventus, ha terminato con un bottino personale di 39 reti in 50 partite ufficiali. Davanti a CR7 si posiziona Raheem Sterling (a quota 43), mentre alle sue spalle si accomodano Harry Kane (36) e un terzetto a quota 35 composto da Aguero, Benzema e Mané. Completa la Top Ten Timo Werner. Il campionato più rappresentato è la Premier League (4 giocatori): seguono la Liga (2), la Bundesliga (2), la Serie A (1) e la Ligue 1 (1).

Cristiano Ronaldo esulta per la doppietta all'Udinese, Juventus-Udinese, Getty ImagesGetty Images

La classifica senza le Nazionali: ecco cosa cambia

Senza considerare i gol messi a segno con le rispettive Nazionali, la classifica dei bomber del 2019 non subisce modifiche per quanto riguarda le prime 3 posizioni: comanda sempre Lewandowski (48) davanti a Messi (45) e Mbappé (39). Le novità arrivando scorrendo la classifica. Si scopre così che, senza le prodezze con il Portogallo, Ronaldo scivolerebbe fuori dalla Top Ten e finirebbe al 14° posto. Entrerebbero nelle prime dieci posizioni, invece, il bomber del Leicester Jamie Vardy, Wissam Ben Yedder (che nel 2019 si è diviso tra Siviglia e Monaco) e Pierre-Emerick Aubameyang dell'Arsenal.