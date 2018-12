Lewandowski: "Resterò al Bayern Monaco ancora a lungo"

"Non penso a cambiare club. Lo ammetto: questa estate è stato un argomento di discussione ma è finita". Così Robert Lewandowski, attaccante del Bayern Monaco, nel corso di un'intervista pubblicata sul sito del edizione sportiva del quotidiano tedesco Bild. "È molto probabile che resterò qui ancora a lungo e mi identifico totalmente con il Bayern", ha aggiunto il trentenne centravanti polacco in forza ai campioni di Germania dal 2014. Durante la scorsa estate, il giocatore era stato accostato in particolare a Real Madrid e Chelsea. "Dopo che tutte queste voci e i problemi sono scomparsi sono di nuovo con tutto il cuore al 100% concentrato sul Bayern", ha concluso.