L'Alaves ha battuto rimonta il Valencia 2-1 nell'incontro valido per la 18/a giornata di Liga. Ospiti in vantaggio al 14' con Parejo. I padroni di casa ribaltano la situazione con Baston (21') e Pina (47'). L'Alaves sale a 31 punti e raggiunge momentaneamente il quarto posto in classifica a +1 sul Real Madrid.