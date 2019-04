Liga: Atletico Madrid passa nel finale in casa Eibar

L'Atletico Madrid passa in extremis sul campo dell'Eibar. Vittoria per 1-0 dei Colchoneros nell'incontro valido per la 33/a giornata di Liga. Decisiva la rete di Lemar a cinque minuti dalla fine. Tre punti che consentono ai madrileni di salire a 68 punti, a -6 dal Barcellona atteso stasera in casa della Real Sociedad.