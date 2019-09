Liga: Getafe-Maiorca 4-2

Prima vittoria in campionato dopo tre pareggi consecutivi per il Getafe, che supera 4-2 il Maiorca nella gara valida per la quinta giornata della Liga e sale a 6 punti in campionato. L'autorete di Baba lancia i padroni di casa, che raddoppiano con Molina su rigore al 33'. Nella ripresa Nyom cala il tris al 18', poi gli ospiti si rifanno sotto grazie alla doppietta di Budimir tra il 25' e il 32'. Tocca così ad Angel, a cinque minuti dalla fine, chiudere la partita con il poker del definitivo 4-2.