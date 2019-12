Seconda vittoria di fila per il Getafe, che supera 1-0 in trasferta l'Eibar nella gara valida per la 16/a giornata di Liga spagnola e sale al quarto posto in classifica in solitaria con 27 punti. Crisi nera invece per l'Eibar, alla quarta sconfitta consecutiva, piegato dalla rete di Angel al 22' della ripresa.